Windows 11 saa takaisin kauan kaivatun ominaisuuden

Microsoftin Windows 11 -käyttöjärjestelmään on tulossa merkittävä muutos. Asiasta kertoo teknologiaan erikoistunut Neowin-sivusto.
Uudistus liittyy käyttöjärjestelmän tehtäväpalkkiin, joka sijaitsee näytön alareunassa. Uudistuksen myötä käyttäjä voi halutessaan siirtää tehtäväpalkin pystysuuntaiseksi.
Windowsin tehtäväpalkin sijaintia on pystynyt vaihtamaan aiemmissakin Windows-käyttöjärjestelmissä. Uusimman Windows 11:n julkaisun yhteydessä tehtiin kuitenkin muutos, jonka myötä sen siirtely ei ollut enää mahdollista.
Uudistus herätti Windowsin käyttäjissä voimakasta arvostelua. Vaikka teknologiayhtiö on saanut asiasta palautetta useiden vuosien ajan, se ei ole pitänyt asiaa tärkeänä. Microsoftin suhtautuminen on suututtanut osaa käyttäjistä entisestään.
Nyt kuitenkin näyttää siltä, että Microsoft on ottanut saamansa arvostelun huomioon ja aikoo palauttaa käyttäjien kaipaaman ominaisuuden.