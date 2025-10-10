Windows 11 muuttuu pian, tämä ei enää onnistu ilman rekisteröitymistä

Microsoftin Windows 11 -käyttöjärjestelmää ei voi jatkossa asentaa ilman Microsoft-tilin (MSA) rekisteröimistä. Asiasta kertoo Windows Latest.

Suurelle osalle käyttäjistä uusi vaatimus ei aiheuta muutoksia, sillä Windows 11:n asennuksen yhteydessä käyttäjä kirjautuu oletusarvoisesti myös Microsoft-tililleen. Vaihtoehtoisesti asennuksen on voinut tehdä käyttämällä myös paikallista tiliä. Paikallisen tilin käyttö on ollut suosittua etenkin niiden käyttäjien keskuudessa, jotka ovat tarkkoja yksityisyydestään ja tietoturvastaan.

Jatkossa Windowsin käyttäminen ei kuitenkaan onnistu ilman tilille kirjautumista.

– Poistamme kaikki tunnetut mekanismit paikallisen käyttäjän tekemiseksi Windowsin käyttöönottokokemuksessa, Microsoft on ilmoittanut.

Vaikka käyttöjärjestelmää ei jatkossa pysty asentamaan ilman Microsoft-tunnukselle kirjautumista tai sen luomista, käyttöjärjestelmässä voi palata käyttämään paikallista tiliä myöhemmin. Muutos tehdään laitteen asetuksista.

Uudistus ei tule voimaan välittömästi. Windows Latest-sivuston tekemän kokeilun mukaan Windows 11 on ainakin toistaiseksi mahdollista asentaa käyttämällä vain paikallista tiliä. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan vaatimus Microsoft-tilin käytöstä tulee pakolliseksi kaikille noin kolmen kuukauden sisällä.

