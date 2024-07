Wille Rydman telkesi itsensä oravanpyörään

Päähallituspuolue kokoomus kipuilee, kun sen on pitänyt hallituksen pelastamiseksi tukea Wille Rydmania (ps.) eduskunnan luottamusäänestyksissä.

Elinkeinoministeri Rydman teki tutkintapyynnön kolmesta HS:n toimittajasta. Syytettä ei kuitenkaan nostettu.

Myös Rydman välttyi syytteeltä. HS:n kesällä 2022 julkaistussa jutussa useat naiset kertoivat silloin vielä kokoomuksessa toimineen Rydmanin ahdistavasta käytöksestä nuoria naisia ja alaikäisiä tyttöjä kohtaan.

Rydman on ajautunut oravanpyörään, jossa hän on ravannut kuukausia lehden perässä. Ministerillä on henkinen lukkopurenta Helsingin Sanomiin, koska hän ei kykene lopettamaan jahtiaan.

HS:n vastaus on ollut journalismi. Se on käsitellyt laveasti Rydmanin kannanottoja. Samalla lehti on kumonnut väitteen, ettei media julkaise sitä koskevaa arvostelua.

Rydman ei kuitenkaan saa Helsingin Sanomia kiinni, hän on jatkuvasti takaa-ajajana. Kun lehti julkaisee Rydmanin kommentin, samalla se kertaa juttunsa ydinkohdat.

Tahtomattaan Rydman on rakentanut HS:n kanssa tilanteen, joka kertoo median muutoksesta.

Media on aina ollut halukas järjestämään kohuja hankkimalla merkittäviä uutisia, skuuppeja. Uutisen julkaisija jäi ennen aluksi seuraamaan, kuinka muut tiedostusvälineet lainaavat juttua ja yrittävät jatkaa sitä uusilla tiedoilla.

Nykyisin ei välttämättä riitä se, että järjestää kohun. Tiedotusvälineellä voi olla halua pysyä mukana hälyssä ja pitää sitä yllä saadakseen lukijoita, tai ainakin klikkauksia.

Tiedotusvälineiden ei tarvitse Rydmanin tapauksessa elättää tarinaansa. Ministeri itse antaa kommenteillaan medialle perustellun syyn kerrata tapahtumaketjun aiempia vaiheita.

Tilanne on hankala ja nolo kokoomukselle. Pääministeri, puheenjohtaja Petteri Orpon mukaan Rydman ei kelpaisi kokoomuksen ministeriksi. Se lienee selvä, mutta Orpo ei ole selittänyt miksi.

Ennen eduskunnan äänestystä Orpo kertoi hänen ja Rydmanin keskustelusta. Pääministerin vakavaksi luonnehtiman tapaamisen aiheina olivat media ja sen toiminnan arviointi.

Luottamusäänestyksestä ja Orpon puhuttelusta Rydman sai lisää vauhtia. Hänen mielestään Helsingin Sanomiin kohdistuva ”kärkkäämpi ja ankarampi kritiikki olisi ansainnut paikkansa”.

Wille Rydman on piikki kokoomuksen lihassa. Eduskunta on äänestänyt kahdesti Rydmanin luottamuksesta, ja molemmilla kerroilla äänestys on jakanut kokoomuslaisia.

Viimeksi kesäkuussa Pihla Keto-Huovinen (kok.) äänesti tyhjää. Hän on siviiliammatiltaan syyttäjä.

Äänestyksestä oli poissa yhdeksän kokoomuslaista. Paula Risikko on kertonut, että hän olisi tukenut Rydmania.

Keto-Huovinen, Karoliina Partanen ja Saara-Sofia Sirén olivat syyskuussa poissa vastaavasta äänestyksestä. Heille Rydmanin puolustaminen on ollut ylivoimaista.

Rydmaniin hallitus tuskin kaatuu. Kokoomuksen entinen kansanedustaja ja puoluesihteeri Heikki A. Ollila muistutti, että hallitusvastuussa on joskus valittava pirun ja belsebuubin välillä.

Jokaisen puolueen nurkissa kytee ajoittain. Käännytyslaki on sosiaalidemokraattien versio hankalasta asiasta.

Osa puolueen kansanedustajista on käännytyslakia vastaan. He ovat saanet tukea tunnetuilta demareilta, joiden joukossa ovat presidentti Tarja Halonen ja moninkertainen ministeri Erkki Tuomioja.

SDP:n pitkäaikainen taustavaikuttaja ja työ- ja elinkeinoministeriön entinen kansliapäällikkö Raimo Luoma muistutti Facebookissa, että suuren puolueen pitää oppositiossakin olla uskottava.

”Pitää meillä sossuillakin olla vaihtoehto, miten asia todellisessa tilanteessa hoidetaan.”