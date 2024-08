WHO kutsuu hätäkokouksen: Apinarokko leviää

Maailman terveysjärjestö WHO on kutsunut koolle hätäkokoukseen apinarokon vuoksi. Asiasta kertoo esimerkiksi ruotsalainen uutistoimisto TT. Paikallisia apinarokkoepidemioita on havaittu aiemmin Kongossa, mutta nyt virus vaikuttaa levinneen Kongon ulkopuolelle. Heinäkuussa WHO:n pääjohtaja Tedros Ghebreyesus kertoi, että jo 26 maata oli raportoinut WHO:lle tunnistaneensa apinarokkotartuntoja.

Heinäkuun tiedon mukaan Kongossa oli kuluvan vuoden aikana todettu jo yli 11 000 sairastumista. 445 ihmistä oli kuollut. Heinäkuussa myös Etelä-Afrikka raportoi ensimmäiset apinarokkotapaukset maassa vuoden 2022 jälkeen: 20 sairastunutta, kolme kuollutta.

Apinarokkovirus kuuluu THL:n mukaan Orthopoxvirusten sukuun. Samaan sukuun kuuluvat muun muassa lehmärokkovirus, ontelosyylävirus, sekä isorokkoa aiheuttava isorokkovirus. Apinarokko on zoonoosi, eli ensisijaisesti eläimistä ihmisiin tarttuva tauti. Virus tarttuu ihmiseen tyypillisesti Afrikan mantereen villieläimistä, erityisesti jyrsijöistä. Apinarokko voi tarttua myös ihmisestä toiseen sekä pisaratartuntana että suorissa yhteyksissä sairastuneen ihmisen ihomuutoksiin. Apinarokko tarttuu myös sukupuoliyhdynnässä.

Nyt leviävä apinarokon variantti Clade 1b aiheuttaa koko vartaloa peittävää ihottumaa, kuumetta, päänsärkyä ja imusolmukkeiden suurenemista. Oireet kestävät yleensä 2-4 viikkoa. Erityisen vaarallinen tauti on lapsille, raskaana oleville naisille ja ihmisille joiden immuunijärjestelmä on muutoin heikentynyt. Lapsissa tämän variantin aiheuttama kuolleisuus voi olla jopa kymmenen prosenttia sairastuneista.