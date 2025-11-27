Verkkouutiset

Poliiseja Washingtonissa. AFP / LEHTIKUVA / BRENDAN SMIALOWSKI

Washingtonin ampujan sukulainen järkyttyi – “en voi uskoa tätä”

  • Julkaistu 27.11.2025 | 10:26
  • Päivitetty 27.11.2025 | 10:26
  • Yhdysvallat
Epäilty palveli amerikkalaisjoukkojen rinnalla Afganistanissa.
Yhdysvaltojen pääkaupunki Washingtonissa kaksi Länsi-Virginian kansalliskaartin sotilasta haavoittui vakavasti, kun mies avasi tulen heitä kohti vain muutaman korttelin päässä Valkoisesta talosta. Epäilty on 29-vuotias afganistanilainen Rahmanullah Lakanwal, joka otettiin kiinni heti tapahtumapaikalla.

Epäilty saapui Afganistanista Yhdysvaltoihin vuonna 2021, kun amerikkalaisjoukkojen vetäytymisen yhteydessä evakuoitiin Yhdysvaltoja auttaneita afganistanilaisia. Lakanwal haki myöhemmin turvapaikkaa ja hakemus hyväksyttiin tänä vuonna.

Epäiltyn lähisukulainen kertoo NBC:lle, että Rahmanullah Lakanwal oli palvellut kymmenen vuotta Yhdysvaltain erikoisjoukkojen rinnalla Afganistanissa. Osan ajasta hän oli sijoitettuna Kandaharin tukikohtaan. Myös lähisukulainen avusti amerikkalaisia.

– Me olimme niitä, jotka olivat Talibanin kohteina Afganistanissa, sukulainen toteaa.

– En voi uskoa, että hän voisi tehdä jotain tällaista.

Sukulainen kertoo, ettei hän ole puhunut Lakanwalin kanssa useisiin kuukausiin. Hänen mukaansa Lakanwalilla on vaimo ja viisi poikaa.

– En tiedä, mitä tapahtui, sukulainen toteaa.

Epäiltyn motiivista ei ole toistaiseksi tietoa.

Uusimmat
