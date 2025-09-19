Washington kiristää otetta: Uusi laki iskisi Venäjän varjolaivastoon

Yhdysvaltalaiset senaattorit vaativat kovempia toimia Venäjän niin sanotulle varjolaivastolle. Perjantaina esiteltävä uusi lainsäädäntö laajentaisi merkittävästi Yhdysvaltojen pakotteita Venäjän varjolaivastoina toimivia öljytankkereita vastaan, uutisoivat kansainväliset mediat.

Venäjä on käyttänyt varjolaivastoa kiertääkseen länsimaiden energiasektorille asettamia rajoituksia sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaan vuonna 2022.

Varjoaluksille on tyypillistä, että niiden omistajuus on piilotettu. Tämä tekee pakotteiden täytäntöönpanosta vaikeaa. Raakaöljyn viennistä saadut tuotot ovat auttaneet merkittävästi Venäjää sotatoimien rahoittamisessa.

Lainsäädäntö heijastaa Washingtonin lainsäätäjien kasvavaa halua painostaa Moskovaa voimakkaammin Vladimir Putinin sotakassan tukahduttamiseksi.

Senaatin ulkosuhdekomitean puheenjohtajan, republikaanisenaattori Jim Rischin ja komitean demokraattijohtajan Jeanne Shaheen on tarkoitus esitellä varjolaivastolaki perjantaina.

Jos laki hyväksytään, se kohdistuisi myös Venäjän nesteytetyn maakaasun (LNG) hankkeisiin ja laajentaisi maan puolustusteollisuuteen kohdistuvia rangaistuksia.

– Nämä alukset ja niiden edistämä öljykauppa uhkaavat suoraan Amerikan ja Euroopan turvallisuutta, ja ne pysäytetään, Risch sanoi lausunnossaan.

Lakiesitystä tukee laaja joukko senaattoreita, muun muassa presidentti Donald Trumpin liittolaiset Lindsey Graham ja senaatin tiedustelukomitean puheenjohtaja Tom Cotton.

Myös Iso-Britannia ja EU ovat tänä vuonna merkittävästi laajentaneet varjolaivaston vastaisia ​​pakotteita.

EU-suurlähettiläät tapaavat Brysselissä perjantai-iltapäivänä keskustellakseen EU- komission ehdottamista uusista pakotteista, jotka kohdistuvat Venäjän öljyn- ja kaasuntuotantoon sekä näitä tuotteita ostaviin yrityksiin esimerkiksi Kiinassa ja Intiassa. Myös EU:n omien venäläisten energiaostojen nopeammasta lopettamisesta keskustellaan.

Vaikka presidentti Trump on nostanut esimerkiksi Intian tulleja maan venäläisen öljyn ostojen vuoksi, hän on pidättäytynyt toistaiseksi asettamasta suoria tulleja Venäjälle neuvottelujen jatkuessa.