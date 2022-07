Wärtsilä toimittaa energian varastointijärjestelmiä Yhdysvaltoihin

Teknologiayhtiö Wärtsilä toimittaa energian varastointijärjestelmiä puhtaan energian alalla toimivalle Clearway Energy Groupille Yhdysvaltoihin.

Energian varastointijärjestelmät ovat akkujärjestelmiä, jotka sijoitetaan aurinkoenergian yhteyteen.

Sopimukset kattavat yhteensä viisi laitosta Havaijilla ja Kaliforniassa. Wärtsilän mukaan tämä on yksi maailman suurimmista aurinkovoiman ja energian varastoinnin projekteista.

– Olemme toimittaneet energian varastointijärjestelmiä lisääntyvässä määrin ympäri maailmaa auttaaksemme asiakkaitamme saavuttamaan hiilineutraaliustavoitteensa, konsernijohtaja Håkan Agnevall sanoo Wärtsilän tiedotteessa.

