Vyöryykö toinen hyökkäysaalto pian Ukrainan rajan yli?

Venäjä aloitti 10. toukokuuta uuden hyökkäyksen rintaman koillisosissa Harkovan alueella. Rajan yli vyöryi ensin arviolta neljä tai viisi jalkaväkipataljoonaa, joiden nopea etenemistahti paljasti puutteita alueelle valmisteluissa puolustuslinjoissa.

Operaatioon osallistui yhteensä noin 30 000 sotilasta eli ilmeisesti huomattavasti vähemmän kuin Venäjän sotilasjohto oli alun perin suunnitellut. Hyökkäys aloitettiin etuajassa mahdollisesti Yhdysvaltain lisääntyneen aseavun vuoksi.

Ukraina sai pysäytettyä hyökkäyksen alueelle tuotujen vahvistusten turvin. Rintamalinja on ollut viikkokausia lähes ennallaan Lyptsin kylän ja Vovtshanskin kaupungin kohdalla.

Osa asiantuntijoista uskoo Kremlin suunnittelevan hyökkäyksen jatkamista kohti Harkovan suurkaupunkia vahvistusten turvin. Toisena vaihtoehtona olisi tunkeutua Sumyn alueelle ja sitoa sinne ukrainalaisjoukkoja, joita tarvittaisiin maan itäosissa Donetsin alueella käytävissä taisteluissa.

Ukrainan tilanne kohentui viime viikkona osaltaan siksi, että maalle annettiin lupa käyttää länsimaisia asejärjestelmiä iskuissa Venäjän alueelle. Taustalla oli havainto siitä, että Harkovan operaatiossa käytettyjä joukkoja oli pystytty kokoamaan rajan taakse ilman minkäänlaista häirintää.

Ukrainan kansalliskaartin majuri evp. Oleksi Hetman sanoo Freedom TV:n haastattelussa, että huolena on mahdollinen toinen hyökkäysaalto. Harkovan ja Sumyn kaupungit ovat melko lähellä rajaa eli alttiita Venäjän tykistölle.

Hetmanin mukaan Venäjän ”pohjoisen ryhmittymän” koko viittaa siihen, ettei operaation tavoitteena ollut Harkovan ja Sumyn valtaaminen tai saartaminen. Venäläismediassa puhuttiin aiemmin keväällä tarpeesta luoda rajan tuntumaan puskurivyöhyke. Evp-upseeri huomauttaa, että suunnilleen samankokoista osastoa käytettiin aiemmin Avdijivkan suunnalla.

– Pienemmän Avdijivkan valtaamisessa kesti huomattavan kauan. On epätodennäköistä, että suunnitelmana oli miehittää tai saartaa Harkova ja Sumy, Oleksi Hetman sanoo.

Hän uskoo Venäjän puolustusministeriössä aloitettujen ”puhdistusten” sekoittaneen asevoimien suunnitelmia. Keski- ja ylemmän tason komentajilla oli tarvetta osoittaa hyödyllisyytensä Vladimir Putinille välttääkseen potkut tai rikossyytteet.

Hetman on vakuuttunut siitä, että venäläiset parhaillaan valmistelevat tai ovat mahdollisesti jo aloittaneen hyökkäyksen toisen aallon. Alueelle sijoitettujen joukkojen on toisaalta havaittu aloittaneen juoksuhautojen ja muiden puolustusasemien rakentaminen.

Ukrainan asevoimat ilmoitti kuluvalla viikolla tuhonneensa räjähdelennokeilla linnoitustöihin käytettyjä kaivinkoneita. Osa juoksuhaudoista on rakennettu vain muutaman kilometrin päähän Venäjän rajasta.

As shown here, Russian forces are fortifying the territory they captured in northern Kharkiv Oblast. The Russians have shown themselves to be pretty good at quickly digging in after they gain ground.

