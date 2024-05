Kremlin puhdistukset ovat asiantuntijan mukaan kuin Neuvostoliitosta

Venäjän armeijan pidätykset tuovat mieleen Neuvostoliiton ajan puhdistukset, sanoo yhdysvaltalainen turvallisuuspolitiikan asiantuntija, McCain Institute-ajatushautomon johtajana työskentelevä Evelyn Farkas CNN:n haastattelussa. Venäjän armeijassa on tehty viime viikkoina useita pidätyksiä, ja pidätettyjen joukossa on niin korkea-arvoisia upseereita kuin puolustusministeriön virkamiehiä. Venäjän puolustushallinnossa on tapahtunut myös muita suuria muutoksia, kun pitkäaikaisen puolustusministeri Sergei Shoigun tilalle nimettiin aiemmin toukokuussa Andrei Belousov.

Pidätyksiä on perusteltu korruption kitkemisellä ja kehittämistyöllä, mutta on yleisesti tiedossa, että korruptio on Venäjällä varsin tavanomainen toimintatapa. Järjestelmällinen korruptio kampittaa kyllä Kremlin sotakonetta, mutta on arvioitu, että valtaelitiin mylläämisessä on kyse muustakin kuin vain siirtymästä sotatalouteen ja varojen dynaamisesta keskittämisestä sotakoneiston puskuriksi.

Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n entisen Venäjän operaatioiden johtaja Steve Halli toteaa CNN:lle, että pidätykset ovat osa suurimpia Venäjän sotilasjohdon muutoksia sitten Ukrainan sodan alkamisen helmikuussa 2022.

Pentagonin asiantuntijana aikaisemmin työskennellyt Farkas uskoo, että pidätykset ovat Vladimir Putinin vastaus Wagner-ryhmän viimekesäiseen kapinaan. Yksityisarmeija ja sen sittemmin epämääräisissä olosuhteissa kuollut johtaja Jevgeni Prigozhin haastoivat tuolloin julkisesti Venäjän sodanjohdon, ja Putin saattaa nyt pyrkiä eroon epälojaaleiksi kokemistaan tahoista.

Pidätysten ja erottamisten uskotaan jatkuvan, ja asiantuntijoiden mukaan pitkäaikaisetkaan liittolaiset eivät ole turvassa. Spekulaatioita herättää nyt etenkin asevoimien komentaja Valeri Gerasimovin kohtalo.