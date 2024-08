Viikonloppuna saattaa näkyä revontulia

Varsinkin sunnuntain vastaisena yönä Suomessa voi näkyä revontulia, kertovat Foreca ja Ilmatieteen laitoksen revontuliennuste. Lauantain vastaisena yönä revontulien todennäköisyys on kohtalainen ja sunnuntain ja maanantain vastaisina öinä suuri.

Viikonlopun aikana maahan on osumassa kolme koronan massapurkausta. Kaksi ensimmäistä massapurkausta lähti auringosta eilen torstaina. Ensimmäinen näistä saattaa yltää maahan jo perjantain aikana, mutta todennäköisemmin vasta lauantain puolella. Seuraava massapurkaus osuu tämän jälkeen myöhemmin lauantaina.

Koska viikonloppuna on monin paikoin sateista, parhaat ajankohdat revontulten bongaamiselle vaihtelevat alueen mukaan.

– Vaikka sateita on viikonloppuna liikkeellä, öisin on selkeitäkin paikkoja. Sunnuntain vastaisena yönä taivas on selkein monin paikoin maan etelä- ja keskiosassa sekä paikoin pohjoisessa Lapissa. Maanantain vastaisena yönä on laajoja selkeitä alueita pitkin Suomea, vaikka pilvisyyttäkin esiintyy siellä täällä, Forecan meteorologi Joanna Rinne sanoo.