Ukraina ilmoittaa hyökkääjän kokonaistappioiksi 925000 miestä

Ukrainan pääesikunta kertoo viestipalvelu X:ssä, että venäläisten kokonaistappiot ovat nyt noin 925 020 miestä sitten sodan alkamisen jälkeen helmikuussa 2022. Viimeisen vuorokauden kokonaistappioiksi Ukraina ilmoittaa 1 350 venäläistä.

Myös hyökkääjän kalustotappioiden kerrotaan olevan mittavat.

Ukrainan puolustusvoimien sanotaan tuhonneen kaikkiaan 10 567 vihollisen panssarivaunua (+13 viimeisen vuorokauden aikana), 21 997 panssaroitua taisteluajoneuvoa (+25), 25 817 tykistöasetta (+31), 1 356 raketinheitintä (+2), 1 124 ilmatorjuntajärjestelmää, 43 120 muuta ajoneuvoa ja säiliöautoa (+70) sekä 3 790 kappaletta erilaisia erikoisvarusteita (+1).

Lisäksi Ukraina sanoo tuhonneensa 370 lentokonetta, 335 helikoptereita, 30 874 lennokkia (+28), 3 145 risteilyohjusta (+15) sekä 28 sota-alusta ja yhden sukellusveneen.

"Justice is the truth in action."

Joseph Joubert

