Venäjällä yksinhuoltajia joutuu sotaan

Burjatian asukas ja lapsensa yksinhuoltaja on kotiutettu sodasta Ukrainassa. Yksinhuoltajasotilas oli ollut sotimassa 2,5 vuotta eli osittaisen liikekannallepanon alusta alkaen.

Asiasta kertoo venäläismedia Lenta. Sotilas oli lapsensa yksinhuoltaja jo silloin, kun hänet määrättiin sotaan, kertoi Burjatian oikeusasiamies Julija Žambalova. Mies oli eronnut lapsensa äidistä vuonna 2017. Lapsen yksihuoltaja hänestä tuli vuonna 2018.

Mies lähti Venäjän hyökkäyssotaan syyskuussa 2022, vaikka perhesyistä sotaan määrätty voidaan lähtökohtaisesti vapauttaa palveluksesta. Oikeusasiamiehen mukaan miehen palvelusmääräys peruttiin jo toukokuussa 2024, mutta asiakirja olisi pitänyt toimittaa varuskuntaan Ulan-Udessa, jossa mies oli suorittanut asepalveluksensa. Jostain syystä asiakirja-aineiston toimittamisessa kesti kuitenkin helmikuuhun 2025.

Venäjän sotakoneisto on kohdellut itäisessä Siperiassa sijaitsevaa Burjatiaa muutenkin kurjasti. Burjatia on köyhää seutua, ja sieltä on värvätty sotaan paljon miehiä. Tilastollisesti talvella 2024 etnistä vähemmistöä edustavat burjatit muodostivat melkein neljä prosenttia kaikista hyökkäyssodassa kuolleista venäläisistä sotilaista.

Yksinhuoltajuuden takia sodassa olemisesta on seurannut ongelmia muuallakin Venäjällä. Helmikuussa Venäjällä uutisoitiin tapauksesta, jossa Jekaterinburgissa asuva sotilas julistettiin sotilaskarkuriksi koska ei vienyt kuusivuotiasta tytärtään orpokotiin. Sotilas oli lähtenyt Venäjän hyökkäyssotaan jossain vaiheessa vuotta 2022, jolloin perhe oli vielä koossa. Sodan mittaan perhe kuitenkin hajosi ja lapsen äidin päihdeongelma esti normaalin huoltajuuden. Lastensuojelu määräsi naisen edellisestä liitosta olevan pojan isänäidin huostaan ja naisen ja sotilaan yhteisen lapsen, tyttären, orpokotiin.

Sotilas pyysi yksikkönsä komentajaa vapauttamaan hänet palveluksesta. Komentaja oli sanonut, ettei hallinnollisista syistä voi vastata vapauttamisesta, vaan asia pitäisi hoitaa kutsuntalautakunnan kautta. Sotilaan palvelukseen määrännyt rekisteröintikeskus puolestaan ilmoitti, että asiasta vastaa taisteluyksikön komentaja.

Mies lähti, joten hänet kirjattiin sotilaskarkuriksi. Tässä vaiheessa hänen tyttärensä oli ollut orpokodissa puoli vuotta. Sotilaskarkurin statuksen perumisessa kestää, eikä mies ole saanut hänelle lain mukaan kuuluvia veteraanikorvauksia.