Vuotanut muistio paljastaa puutteet Venäjän varusteissa

Brittiläinen sotahistorioitsija ja kirjailija Chris Owen kertoo viestipalvelu X:n julkaisussaan väitetysti vuotaneesta muistiosta, joka raportoi merkittävistä puutteistä Venäjän asevoimien varusteissa. Raportissa mainitaan niin länsimaisia ​​verrokkeja huomattavasti huonompi tykistö, 152 millimetrin ammusten puute, riittämätön tietoliikenne sekä vanhentuneet lennokit.

Telegramissa julkaistiin muistiosta neljä sivua. Muistio on osoitettu Vladimir Putinin presidentinhallinnon päällikkö Anton Vainolle.

– Se käsittelee ”taisteluoperaatioiden järjestämiseen ja johtamiseen liittyviä ongelmallisia kysymyksiä” Ukrainan sodassa, toteaa Owen.

Muistion on allekirjoittanut vuosina 2011-2018 puolustusteollisuudesta vastaavana varapääministerinä toiminut Dmitri Rogozin. Myöhemmin mies toimi Roscosmosin johtajana, kunnes tuli erotetuksi viime vuoden heinäkuussa.

– Hän on sittemmin yrittänyt tehdä itsestään uudelleen merkityksellisen, mikä on todennäköisesti muistion konteksti, Owen taustoittaa.

Rogozin on Owenin mukaan julistanut itsensä Tsaarin Sudet -tarkastusryhmän päälliköksi. Sen tavoitteena on testata ja toimittaa aseita hyökkäyssotaan. Rogozin kirjoittaa neuvotelleensa useiden sotakomentajien sekä ase- ja varustesuunnittelijoiden kanssa viimeisen yhdeksän kuukauden ajan.

– Olettaen, että muistio on aito, se todennäköisesti heijastaa hänen keskustelujaan hankintaan osallistuvien kanssa, Owen pohtii.

Keskustelujensa pohjalta Rogozin väittää tunnistaneensa neljä avainongelmaa, joiden ratkaisusta ”sotilaallisen erityisoperaation”, kuten hyökkäyssotaa Venäjällä kutsutaan, riippuu vahvasti. Ongelmaa numero kaksi käsittelevä sivu puuttuu julkaisusta.

Ensimmäinen ongelma on tykistön vastatulen organisointi ja suorittaminen. Muistion mukaan venäläiset tykistön vastatulen tutkat eivät pysty havaitsemaan lännen pitkän kantaman tykistöä ja venäläisten tykistöpatterien kantama ei riitä vastatuleen.

Ongelma numero kolme ovat viestintäjärjestelmät, etenkin Venäjän 2010-luvulla esittelemä Azart-viestintäjärjestelmä sekä muiden nykyaikaisten viestintälaitteiden puute. Muistion mukaan virallisten tietojen siirrosta puuttuu vakaus, salassapito ja nopeus. Joissain olosuhteissa viestintä katkeaa täysin.

– Vaikka Azart-radiot ovat puutteellisia, joukoilla ei ole niitäkään tarpeeksi, muistiossa todetaan.

Seuraavassa osiossa muistion kirjoittaja käsittelee ”tiedusteluorganisaatiokysymyksiä”, jolla hän tarkoittaa ilmatiedustelua lennokeilla. Hänen mukaansa venäläisissä lennokeissa on kriittisiä ongelmia sekä niiden ominaisuuksissa että määrässä.

– Ennen ”sotilaallisen erityisoperaation” alkua käyttöön otetut lennokit ovat vanhentuneita ja tehottomia, eivätkä niiden video- ja valokuvalaitteet tarjoa riittävää resoluutiota ja kuvan selkeyttä. Ne eivät ole immuuneja vihollisen sähköiselle sodankäynnille ja tästä johtuen niiden käytön aikana syntyy suuria tappioita, muistiossa todetaan.

Uudet, kalliimmat mallit taas eivät kykene vastaamaan joukkojen tarpeisiin.

– Muiden asioiden ohella kysymystä asiantuntijoiden kouluttamisesta tämän tyyppisiin lennokkeihin ei ole täysin ratkaistu, Rogozinin muistiossa sanotaan.

– Venäjän puolustusministeriöltä ei ole saatu kunnollista palautetta teollisuudelle ja johtaville valtion suunnittelutoimistoille, muistiossa arvostellaan.

1/ An apparently leaked memo attributed to former Russian minister Dmitri Rogozin reports major shortcomings in the Russian army's equipment, including artillery far inferior to Western equivalents, a shortage of 152 mm shells, inadequate communications and obsolete UAVs. 📷 pic.twitter.com/vjs0RVGE2H

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) August 16, 2023