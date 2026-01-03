Vuoden alussa on hyvä kerrata talouspolitiikan perusasioita, kirjoittaa Elinkeinoelämän EK:n johtaja Sami Pakarinen julkaisussaan X-viestipalvelussa.

Hän muistuttaa, että hallituksen tekemä noin 10 miljardin euron sopeutuskokonaisuus ei pääpiirteissään poikkea siitä, mitä Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) olisi Suomelle edellyttänyt jo vuodesta 2023, jos toimiin ei olisi ryhdytty.

Pakarisen mukaan seuraavan hallituksen on jatkettava samansuuruisella sopeutuksella, mutta tavalla, joka ei heikennä kasvun edellytyksiä.

– Seuraavan hallituksen on jatkettava samansuuruisella sopeutuskokonaisuudella ja tehtävä se tavalla, joka ei syö kasvun edellytyksiä. On tärkeä ymmärtää, että 10 mrd. lisäsopeutusta ei ole vaikea teknisesti tehdä. Siihen sisältyvistä keinoista sopiminen tuottaa sen vaikeuden.

Keskustelussa talouspolitiikasta Pakarinen nostaa esille erityisesti vuosisadan verouudistuksen, joka on jo käynnissä.

– Vuosisadan verouudistus on jo liikkeellä muun muassa ylimpien marginaalien laskun ansiosta tämän vuoden alusta. Kesti yli 30 vuotta, ennen kuin suosituksesta päästiin konkreettiseen päätökseen. Ja ylimpiä marginaaleja on yhä syytä laskea.

Hän painottaa, että uudistusta on jatkettava myös seuraavan hallituksen toimesta, jotta talouskasvua voidaan tukea.

– Vuosisadan verouudistusta on jatkettava seuraavankin hallituksen toimesta. Muuten kasvua on turha odottaa. On otettava riskiä ja tehtävä päätöksiä, joista ei ole 100 % varmuutta. Lahja- ja perintöveron poisto on malliesimerkki. Luotetaan vain Ruotsin kokemuksiin sekä tulkintaan ja poistetaan kyseinen vero.

Lopuksi Pakarinen muistuttaa päätösten tärkeydestä.

– Mitä enemmän päätöksiä lykätään, sitä vaikeammaksi menee. Onneksi viime vuonna saatiin laaja sopimus velkajarrusta. Se vie Suomea oikeaan suuntaan. Lisää pitää vain vielä määrätietoisesti tehdä, jotta hyvä tulee.

