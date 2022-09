Vuosia kaasuputkea vastustanut Henna Virkkunen: ”Tämä oli suuri virhe”

Kokoomuksen europarlamentaarikko Henna Virkkusen mukaan Nord Stream -kaasuputkissa tapahtuneet räjähdykset osoittavat, että Venäjä on valmis käyttämään kaikkia keinoja omien valtapoliittisten tavoitteidensa vahvistamiseksi.

– Nord Stream 2 -investointi oli iso virhe ja nämä räjähdykset näissä molemmissa putkissa osoittavat sen, kuinka riskialtis tämä hanke on ollut, Virkkunen sanoo Verkkouutisille.

Virkkunen vastusti usean vuoden ajan Nord Stream 2 -putken rakentamista. Hanke oli iso kiistan aihe Euroopan parlamentin teollisuusvaliokunnassa, jossa etenkin monet saksalaiset pitivät sitä kaupallisena hankkeena.

– Olen ollut tätä vastaan, koska tämä on vastoin kaikkia meidän Euroopan unionin tavoitteita päästä irti energiariippuvuudesta. Euroopan unioni tuo yli puolet energiasta ulkopuolelta ja se määrä on vain kasvanut viime vuosina.

Virkkusen mukaan on jo pitkään ollut tiedossa, että Venäjä on valmis käyttämään energiaa aseena. Siitä huolimatta Eurooppa on tehnyt itsestään riippuvaisen venäläisestä kaasusta.

– Nyt tämä Venäjän energian korvaaminen ei ole enää kovin helppoa. Siitä pyritään nyt nopeasti eroon ja Venäjä on itsekin katkaissut toimituksia. Ja se on aiheuttanut ison energiakriisin joka puolella Eurooppaa.

Euroopan valvottava infrastruktuuria

Europarlamentaarikon mukaan energiariippuvuus on tehnyt Euroopasta ”tavattoman heikon”. Tämä näkyi muun muassa siinä, että vuonna 2014 Eurooppa ei pystynyt vastaamaan riittävän kovilla pakotteilla Krimin niemimaan laittomaan miehitykseen.

– Krimin miehitykseen ei pystytty vastaamaan sellaisilla pakotteilla kuin olisi pitänyt, koska Eurooppa oli jo silloin niin riippuvainen venäläisestä energiasta ja vasta nyt aivan viime aikoina on pystytty tekemään energiaan liittyviä pakotepäätöksiä.

Henna Virkkusen mukaan Euroopan unionin olisi nyt syytä vahvistaa kriittisen infrastruktuurin valvontaa.

– Tässä oli kyse venäläisten kaasuputkista, mutta meillä on tavattoman paljon myös muuta infrastruktuuria, joka yhdistää Euroopan muihin alueisiin sekä digitalisaation että energian puolella. Nämä kaikki merkitsevät meille haavoittuvuutta. Meidän pitää todella lisätä näiden valvontaa ehdottomasti.

Euroopan parlamentti kokoontuu ensi viikolla täysistuntoon Ranskan Strasbourgissa. Henna Virkkusen mukaan Euroopan energiakriisi sekä Venäjän uudet toimet tulevat olemaan tärkeä keskustelunaihe.

– Venäjä on entisestään eskaloinut kriisiä julistamalla osittaisen liikekannallepanon sekä järjestämällä laittomia kansanäänestyksiä. Sen lisäksi on tapahtunut nämä kaasuputkien räjähdykset, Virkkunen sanoo.