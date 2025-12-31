Vuosi vaihtuu kireässä pakkassäässä

Vuosi 2026 vaihtuu pakkassäässä koko maassa, uutisoi Ilmatieteen laitos. Etenkin maan pohjoisosissa on kireitäkin pakkasia ja lämpötilat pysyttelevät -20 ja -35 pakkasasteen välillä. Etelä- ja keskiosissa maata pakkanen on laajalti -10 ja -20 asteen välillä, kun lounaassa on hieman lauhempaa lämpötilan vaihdellessa -2 ja -10 asteen välillä.

Lounaisrannikko lauhtuu muuta maata selkeästi enemmän lännestä lähestyvän matalapaineen ansiosta. Se tuo mukanaan sankkaa lumisadetta Ahvenanmaalle. Lumisateet yltävät mahdollisesti myös länsirannikolle saakka.

Matalapaine voimistaa idänpuoleista tuulta, mikä voimistaa entisestään kovan pakkasen purevuutta. Lounaisilla merialueilla tuuli voi nousta jopa myrskylukemiin.

Perjantaina matalaipneet tuovat lisää lumisateita maan etelä- ja keskiosiin. Ilmatieteenlaitoksen meteorologi Eetu Rimo varoittaa autoilijoita pöllyävästä lumesta.

-Etelässä lumisateet voivat olla sakeita ja vuorokauden lumikertymä voi ylittää 10 cm Uudenmaan länsiosassa, ja muualla etelärannikon tuntumassa 5 cm. Samalla idänpuoleinen tuuli on puuskaista ja ajokeli muuttuu huonoksi lumisateen ja pöllyävän lumen vuoksi. Maan pohjoisosassa perjantai on poutapäivä ja pakkanen pysyy kireänä, 20 ja 35 asteen välillä, hän kertoo.

Lauantaina sää jatkuu pitkälti perjantain kaltaisena. Pohjoisessa kireät pakkaset jatkuvat, kun taas etelässä ja Keski-Suomessa saadaan sakeaa lumipyryä ja ajokelit pysyvät huonona. Lunta voi sataa paikoittain jopa yli 10 senttimetriä kerralla.