Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Loppuviikolle on luvassa kireää pakkasta ja sankkaa lumipyryä., LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Vuosi vaihtuu kireässä pakkassäässä

  • Julkaistu 31.12.2025 | 14:58
  • Päivitetty 31.12.2025 | 14:58
  • Sää
Ajokelit huononevat sankkojen lumisateiden vuoksi maan keski- ja eteläosissa.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Vuosi 2026 vaihtuu pakkassäässä koko maassa, uutisoi Ilmatieteen laitos. Etenkin maan pohjoisosissa on kireitäkin pakkasia ja lämpötilat pysyttelevät -20 ja -35 pakkasasteen välillä. Etelä- ja keskiosissa maata pakkanen on laajalti -10 ja -20 asteen välillä, kun lounaassa on hieman lauhempaa lämpötilan vaihdellessa -2 ja -10 asteen välillä.

Lounaisrannikko lauhtuu muuta maata selkeästi enemmän lännestä lähestyvän matalapaineen ansiosta. Se tuo mukanaan sankkaa lumisadetta Ahvenanmaalle. Lumisateet yltävät mahdollisesti myös länsirannikolle saakka.

Matalapaine voimistaa idänpuoleista tuulta, mikä voimistaa entisestään kovan pakkasen purevuutta. Lounaisilla merialueilla tuuli voi nousta jopa myrskylukemiin.

Perjantaina matalaipneet tuovat lisää lumisateita maan etelä- ja keskiosiin. Ilmatieteenlaitoksen meteorologi Eetu Rimo varoittaa autoilijoita pöllyävästä lumesta.

 -Etelässä lumisateet voivat olla sakeita ja vuorokauden lumikertymä voi ylittää 10 cm Uudenmaan länsiosassa, ja muualla etelärannikon tuntumassa 5 cm. Samalla idänpuoleinen tuuli on puuskaista ja ajokeli muuttuu huonoksi lumisateen ja pöllyävän lumen vuoksi. Maan pohjoisosassa perjantai on poutapäivä ja pakkanen pysyy kireänä, 20 ja 35 asteen välillä, hän kertoo.

Lauantaina sää jatkuu pitkälti perjantain kaltaisena. Pohjoisessa kireät pakkaset jatkuvat, kun taas etelässä ja Keski-Suomessa saadaan sakeaa lumipyryä ja ajokelit pysyvät huonona. Lunta voi sataa paikoittain jopa yli 10 senttimetriä kerralla.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)