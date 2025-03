Vuokrien kehitys kääntyi Suomessa päälaelleen – ekonomisti listaa syyt

Vuosi 2024 oli vuokramarkkinoilla jatkumo vuodesta 2023, eli vuokra-asuntojen kysyntä oli edelleen lähes ennätystasolla ja tarjonta pysyi runsaana.

Suomen Vuokranantajat on yhteistyössä Vuokraovi.comin kanssa analysoinut vuokra-asuntomarkkinoiden kehitystä. Vuokra-asuntojen markkinointiajat pysyivät koko maan osalta lähes samalla tasolla, mutta ilmoitusmäärät eivät enää kasvaneet. Vuosi 2025 tulee olemaan ensimmäinen, kun vähäisen asuntorakentamisen vaikutukset alkavat todellisuudessa näkyä vuokramarkkinoilla.

Vuoden 2024 aikana vapaarahoitteiset vuokrat nousivat koko maassa 1,3 prosenttia, kun vuonna 2023 vuokrat nousivat 1,4 prosenttia. Vuorien vuosikasvu oli suurinta Rovaniemellä (+2,8 %), Oulussa (2,7 %) ja Hämeenlinnassa (2,6 %).

Kaikkein vähiten vuokrat nousivat Vantaalla (0,2 %), Raumalla (0,3 %) ja Helsingissä ja Espoo-Kauniaisissa (0,5 %). Vuokrat nousivat muualla Suomessa (1,9 %) selvästi nopeammin kuin pääkaupunkiseudulla (0,5 %).

– Pääkaupunkiseudun muuta maata merkittävästi runsaampi tarjonta on pitänyt vuokrakehityksen kurissa jo useamman vuoden. Käytännössä vuokrakehityksen alueelliset erot ovat kääntyneet 2020-luvulla päälaelleen. Vielä 2020 vuokrat nousivat 1,6 prosenttia pääkaupunkiseudulla ja muualla Suomessa 0,9 prosenttia. Kehitys onkin konkreettinen osoitus siitä, kuinka riittävä rakentaminen on avainasemassa kohtuullisten asumiskustannusten takaamisessa. Viime vuosien vähäisen asuntorakentamisen vaikutukset alkavat kuitenkin tänä vuonna näkyä vuokramarkkinoilla vähentyneenä tarjontana, tiivistää Suomen Vuokranantajien ekonomisti Eemeli Karlsson tiedotteessa.

Perheasunnoissa vuokrat ovat nousseet eniten. Vuonna 2024 vuokrat nousivat kolmioissa ja sitä suuremmissa vuokra-asunnoissa koko maan tasolla 1,6 prosenttia ja vastaavasti kaksioissa 1,3 % ja yksiöissä 1,2 %.

Pisimmät markkinointiajat olivat viime vuonna kolmioissa (21 pv) ja kaksioissa (20 pv). Yksiöiden keskimääräinen markkinointiaika oli 15 päivää. Kokonaisuudessaan markkinointiajat pitenivät keskimäärin yhden päivän vuodesta 2023. Lyhyimmät markkinointiajat ovat pohjalaismaakunnissa ja pisimmät Uudellamaalla.

– Kysyntä on pysynyt erittäin vahvana sekä pienissä että suurissa vuokra-asunnoissa. Kysyntäpaine on kuitenkin kovempi isoissa asunnoissa, koska tarjontaakin on vähemmän. Mitä Uudenmaan markkinointiaikoihin tulee, niin onhan noin 30 päivän keskimääräinen aika todella pitkä. Käytännössä tyhjä kuukausi tulee keskimäärin lähes aina, toteaa Karlsson.

Vuokraovi.comin liiketoimintapäällikkö Henrik Laakkosen mukaan vuokra-asumisen kiinnostavuus kasvoi selvästi vuoden 2024 aikana.

– Vuokramarkkinoilla on tapahtunut nopeaan tahtiin muutoksia viime vuosina, ja vuokra-asuntojen kysyntä ja tarjonta ovat nousseet uudelle tasolle. On hyvä muistaa, että kiinnostus on riippuvaista myös tarjonnan kehityksestä. Mitä enemmän on erilaista vuokra-asuntoa tarjolla, sitä useamman kotitalouden elämäntilanteita tarjonta palvelee, ja tämä lisää myös kiinnostusta. Yleisesti ottaen vuokra-asuminen koetaan tässä hetkessä kustannusten hallinnan näkökulmasta omistamista turvallisemmaksi vaihtoehdoksi, Laakkonen kommentoi.

Koko maan tasolla vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat vuonna 2024 keskimäärin 3,7 prosenttia, kun vuonna 2023 lasku oli 7 prosenttia, eli hintojen lasku loiveni. Suomen Pankin tilastojen mukaan asuntolainakanta kääntyi laskuun loppuvuodesta 2022 ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1997 ja jatkoi supistumistaan edelleen viime vuonna. Vastaavasti sijoitusasuntolainakanta kasvoi 2,1 prosenttia.

– Sijoitusasuntolainakannan kasvu varmasti jatkuu, ja yksityiset asuntosijoittajat jatkavat palaamista markkinoille. Alueelliset erot ovat kuitenkin valtavia. Suurimmat ostoaikeet ovat alle 80000 asukkaan kaupungeissa, kun taas pienimmät ostoaikeet ovat Vantaalla ja Helsingissä, Karlsson kertoo.