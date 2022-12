Asunnonvaihtajan tilanne on historiallisen hyvä

Vuokraturvan hallituksen puheenjohtaja Timo Metsolan mukaan asunnonvaihtajan tilanne on nyt historiallisen hyvä.

– Suomen asuntomarkkinoilla on ennennäkemätön tilanne, kun myös suurimmissa kaupungeissa asunnonvaihtajilla on yhtä aikaa runsaasti vaihtoehtoja sekä ostettavaksi että vuokrattavaksi. Asuntopulasta ei ole tietoakaan, hän toteaa blogissaan.

Tilanne on Metsolan mukaan historiallinen, koska edes 1990-luvun lamassa ei valinnanvaraa ollut tällä tavoin yhtä aikaa sekä vuokra- että omistusasuntojen puolella.

– Vuosikymmenten mittaan on ollut hetkiä, jolloin on puhuttu asunnonostajan markkinoista tai vuokralaisen markkinoista. Nyt ensimmäistä kertaa ne molemmat ovat totta yhtä aikaa, ja voidaan puhua asunnonvaihtajan markkinoista.

Metsola korostaa, että tarjousten kanssa ei tarvitse hosua, vaan asunnonvaihtaja saa ihan rauhassa vertailla ja tingata sekä halutessaan puntaroida myytäviä ja vuokrattavia vaihtoehtoja keskenään. Laadukkaita vaihtoehtoja on nyt runsaasti, ja juuri toiveita vastaavan asunnon saamisen mahdollisuudet ovat poikkeuksellisen hyvät.

– Erityisesti Helsingin seudulla tämä on täysin uutta, koska niukkuus ja suoranainen pula asunnoista on leimannut pääkaupungin asuntomarkkinoita käytännössä aina. Nytkin tilanne on hetkellinen ja suoraan yhdistettävissä korkojen, energian ja yhtiövastikkeiden nopeaan kallistumiseen. Samaan aikaan tilanne avaa asunnonvaihtajalle poikkeuksellisia mahdollisuuksia.