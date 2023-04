”Vuokralaisilla varaa valita” – TE: Vuokrien korotuksista odotetaan matalia

TalousElämä kertoo, että vuokrien odotetaan nousevan tänä vuonna viime vuotta enemmän. Reaalivuokrat kuitenkin jatkavat laskuaan, sillä uusia asuntoja valmistuu paljon nostaen tarjontaa.

Pellervon Taloustutkimuksen ennusteen mukaan vuokrat nousevat tänä vuonna 2,3 prosenttia. Alkuvuonna jopa kahdeksaan prosenttiin nousseeseen inflaatioon verrattuna lukema on hyvin vaatimaton.

Suomen vuokranantajat ry:n toiminnanjohtaja Sanna Hughes sanoo, että kustannusten sijaan ratkaisevaa hinnoissa on kysynnän ja tarjonnan tasapaino.

– Markkinoilla on edelleen koronan jäljiltä todella paljon tarjontaa ja etenkin pääkaupunkiseudulla on edelleen rakenteilla paljon uusia asuntoja. Myöskään muuttoliike ei ole ollut niin voimakasta kuin ennen pandemiaa uskottiin. Kun tarjontaa on paljon ja tyhjiä asuntoja on paljon, on vuokralaisilla varaa valita, hän toteaa TE:lle.

Hypon pääekonomisti Juho Keskinen arvioi, etteivät vuokranantajien markkinat tule hetkeen palaamaan.

– Tarjonta pysyy aika runsaana, joten kovin vauhdikkaita vuokrankorotuksia ei tässä tilanteessa pysty tekemään. Tilanne ei siis ole vuokranantajan näkökulmasta kovinkaan ruusuinen, Keskinen sanoo.

Ison velkavivun avulla toimivien asuntosijoittajien vaikeudet voivat heijastua nyt koko vuokramarkkinaan, hän arvioi.

– Uusia asuntoja rakennetaan edelleen paljon, mutta asuntosijoittajia on mukana huomattavasti aiempaa vähemmän. Asuntoja on paljon tyhjillään.