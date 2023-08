Vuokra-asuntomarkkinoilla tapahtunut selvä käänne

Suomen suurimman välitysalan verkoston Suomen Kiinteistövälittäjät ry:n eli SKVL:n elokuussa tehdyn ylimääräisen jäsenkyselyn perusteella on havaittavissa selvä piristyminen vuokra-asuntojen kysynnässä.

– Nyt näyttää siltä, että on palattu normaaliin tahtiin kysynnässä ja opiskelijatkin ovat omalta osaltaan etsimässä kohtuuhintaisia asuntoja. Esimerkiksi opiskelijasäätiöiden edullisista asunnoista on kova pula monella paikkakunnalla, sanoo SKVL:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg.

– Tarjontaa on edelleen hyvin monilla paikkakunnilla, ja vuokralaiset etsivät nyt hyväkuntoisia ja tilavampia asuntoja, hän jatkaa.

Isot asunnot kysyttyjä

Alueelliset erot vuokra-asuntojen kysynnässä ovat merkittäviä ja jopa pääkaupunkiseudun sisällä on vielä ylitarjontaa paikoin erityisesti pienistä asunnoista.

Suuremmat perheasunnot ovat kysytyimpiä. Erityisesti rivitaloja ja kolmiosta ylöspäin kerrostaloasuntoja kysytään nyt eniten. Kaksioiden kysyntä on noussut.

Yksiöiden kysyntä on selvästi parhainta muualla kuin Uudellamaalla ja erityisesti pohjoisessa ja Kaakkois- sekä Itä-Suomi-akselilla. Opiskelijoiden ja perheiden lisäksi vuokra-asuntomarkkinoilla on nyt näkynyt enenevässä määrin myös ukrainalaisia, jotka ovat sijoittuneet työelämään monilla paikkakunnilla.

– Vuokra-asuntojen kysyntä ei ole vielä lisännyt sijoitusasuntojen kysyntää ostorintamalla, mutta toisaalta ei näy enää niiden lisääntymisessä myyntitoimeksiantoina, kertoo Mannerberg.

Uudistuotannon osalta kaupankäynnissä ei ole vielä havaittavissa elpymistä samoista syistä. Pienistä asunnoista on paljon tarjontaa ja nyt on hyvä hetki hankkia pienempi asunto, kun niiden kysyntä on vielä alhaisempaa.

Asuntokauppa elpynyt elokuussa

Asuntokaupassa on elokuussa nähty selvä elpyminen odotettua hiukan hiljaisemman heinäkuun jälkeen. SKVL:n jäsenyritykset myivät kuitenkin jo heinäkuussa noin 2 000 asuntoa ja kiinteistöä, joka oli noin 20 prosenttia alle viime vuoden vastaavien lukujen.

Mannerbergin mukaan luvut ovat hyvin linjassa kesäkuussa tekemämme ennusteen kanssa.

– Ihmiset pitivät kesälomaa ja nyt on palattu normaaliin arkeen. Inflaation lasku alkaa näkyä ostohalukkuudessa. Kun korot alkavat ennusteiden mukaan laskea, niin asuntokaupan odotetaan elpyvän selvästi tulevina kuukausina. Ellei Suomen taloudessa tai politiikassa tule yllättäviä käänteitä, hän sanoo.