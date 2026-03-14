Vuoden korkein lämpötila mitattu – viikonlopun sää lauhaa

Viikonlopun sää on vuodenaikaan nähden lämmintä.
Näkymä Espoossa 11. maaliskuuta 2026. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN
Vuoden korkein lämpötila mitattiin tänään Parikkalan Koitsanlahden sääasemalla, kun lämpötila kohosi 11 asteeseen, kertoo Ilmatieteen laitos viestipalvelu X:ssä. Tiistaina 10. maaliskuuta mitattiin edeltävä ennätys, 10,7 astetta.

Viikonlopun säästä on tulossa tuulinen, mutta lämpötilat pysyvät plussa puolella.

– Sadenauha kiemurtelee Suomen päällä viikonloppuna ja poistuu alkuviikolla itään. Sateen olomuoto on suurelta osin vettä. Sää on vuodenaikaan nähden lauhaa. Yöpakkasia on lähinnä pohjoisessa, Ilmatieteen laitoksen julkaisussa kerrotaan.

Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan sää on tänään koko maassa plussan puolella – Lapissa neljästä seitsemään astetta ja etelässä ja maan itäosissa kohoaa 9-11 asteeseen.

Sadekuuroja voi esiintyä maan keski- ja länsiosissa. Muuten sää on aurinkoinen tai puolipilvinen.

Huomenna sunnuntaina sää on pohjoisessa pilvinen tai puolipilvinen. Lämpötilat pysyttelevät plussan puolella, mutta alle viidessä asteessa.

Maan keski- ja länsiosissa voi esiintyä sateita, mukaaan lukien räntää. Idässä sää on aurinkoinen. Idässä lämpötila kohoaa kymmeneen asteeseen, lännessä pysyy noin kolmessa asteessa.

Maanantaina lämpötilat laskevat koko maassa. Lapissa voi esiintyä pientä pakkasta ja lumikuuroja. Etelässä pysytään alle viidessä asteessa. Sää on pääosin pilvinen, lännessä aurinkoista.

