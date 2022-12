Vuodelle dramaattinen alku – kuka nousee USA:n johtopaikalle?

Vuosi 2023 saa dramaattisen alun yhdysvaltalaisessa sisäpolitiikassa, kun maan edustajainhuone kokoontuu 3. tammikuuta valitsemaan itselleen uuden puhemiehen. Suurta vaalivoittoa marraskuun välivaaleissa odottaneet republikaanit onnistuivat saavuttamaan edustajainhuoneeseen vain niukan viiden paikan enemmistön, ja puhemiehen valinta on osoittautunut puolueelle hankalaksi.

Republikaanien ehdokas edustajainhuoneen puhemieheksi on puoluetta viimeiset neljä vuotta kamarissa luotsannut kalifornialainen Kevin McCarthy. Vaikka republikaaneilla onkin edustajainhuoneessa enemmistö ja siten periaatteessa tarvittavat äänet oman ehdokkaansa nostamiseksi puhemiehen paikalle, ei McCarthyn valinta suinkaan ole kirkossa kuulutettu. Asiasta uutisoi viimeksi Politico.

Osa republikaanien kongressiedustajista on julistanut vastustavansa viimeiseen asti McCarthyn valintaa. Tällä hetkellä viisi edustajaa on aikeissa äänestää McCarthyn puhemiesehdokkuutta vastaan, eväten siten tältä tämän tarvitsevan enemmistön. McCarthyn vastustajat lukeutuvat puolueen kovaan oikeistoon, joka on pitkään suhtautunut puhemiesehdokkaaseen torjuvasti. The New York Times uutisoi aikaisemmin joulukuussa jopa ex-presidentti Donald Trumpin vedonneen McCarthyn puolesta puhelinkeskusteluissa laitaoikeiston edustajien kanssa, mutta toistaiseksi ilman näkyviä tuloksia.

McCarthyn vastustajat ovat vaatineet muutosta puolueen sääntöihin, joka toteutuessaan mahdollistaisi luottamusäänestyksen puhemiehen asemasta jopa yhden edustajan aloitteesta. Tällä hetkellä luottamusäänestyksen järjestäminen tarvitsee republikaanien edustajien enemmistön tuen taakseen, mutta Politicon mukaan McCarthy on vastustajilleen väläyttänyt kynnyksen madaltamista kymmeneen edustajaan.

Miehen kriitikot eivät kuitenkaan ole ehdotukselle lämmenneet, ja McCarthyn liittolaiset taas vertaavat sääntömuutosta ”panttivanktilanteeseen”, joka tekisi puhemiehen asemasta kestämättömän.

Politicon mukaan republikaanien keskuudessa spekuloidaan nyt McCarthyn asemasta ensi viikon puhemiesvaalien kynnyksellä. Edustajainhuone äänestää puhemiehestä siihen asti, että joku ehdokkaista saa enemmistön taakseen. Edustajat voivat äänestää myös tyhjää, eikä puhemiehen myöskään tarvitse olla edustajainhuoneen jäsen. Vähemmistössä olevat demokraatit tulevat äänestämään puhemieheksi omaa tuoretta johtaajansa, Hakeem Jeffriesia.

Käytännössä edustajainhuoneen työ ei etene ennen kuin uusi puhemies on valittu. Republikaaneilla ei kuitenkaan ole ilmiselvää vaihtoehtoa McCarthylle, vaikka spekulaatioissa useimmiten mainittu, puolueen tämänhetkinen kakkosmies Steve Scalise onkin oikeistolle mieluisampi. Osa republikaanien kongressiedustajista on myös sitoutunut tukemaan McCarthyn valintaa, ”vaatisi se sitten kuinka monta äänestystä”, Politico kertoo.

Edustajainhuoneen puhemiehen vaalinnasta povataankin nyt pahinta pattitilannetta edustajainhuoneen historiassa sitten 1800-luvun.