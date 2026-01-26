VU pyysi eduskuntaryhmien häirintäohjeita – SDP ei vastannut

SDP on häirintäkohunsa keskellä ilmoittanut teettävänsä ulkopuolisen selvityksen eduskuntaryhmässä paljastuneen epäasiallisen käytöksen ja häirinnän laajuudesta.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman on todennut, että ryhmällä on ”prosessit ja käytännöt”, joilla epäasialliseen käyttäytymiseen puututaan sekä kanavat esimerkiksi nimettömien häirintäilmoitusten tekemiseen, mutta ne eivät ole hänen mukaansa riittäneet.

SDP:n häirintäkohu alkoi, kun kansanedustaja Ville Merinen (sd.) kertoi Ylen Vallan algoritmi -sarjassa eduskunta-avustajiin kohdistuvasta epäasiallisesta käytöksestä ja häirinnästä.

Verkkouutiset kysyi kaikilta yli yhden kansanedustajan eduskuntaryhmiltä, millaisilla käytännöillä ne puuttuvat häirintään, onko menettelytavat vahvistettu ryhmissä virallisesti, miten niistä on tiedotettu kansanedustajille ja työntekijöille sekä onko ryhmillä käytössä kanava nimettömien ilmoitusten tekemiseen.

Kyselyyn vastasivat kokoomus, perussuomalaiset, keskusta, vihreät, vasemmistoliitto ja RKP. Verkkouutiset ei saanut vastausta häirintäkohun keskellä olevalta SDP:ltä. Myöskään kristillisdemokraatit ei vastannut kyselyyn.

Eduskuntaryhmien vastausten perusteella mahdolliseen häirintään ja epäasialliseen käytökseen puututaan matalalla kynnyksellä.

– Meillä on näiden asioiden osalta nollatoleranssi. Ilmoitukset käsitellään viivytyksettä, luottamuksellisesti ja asian vakavuuden edellyttämällä tavalla, kertoo kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra.

Kaikilla kyselyyn vastanneilla ryhmillä vaikuttaa olevan selkeät ohjeet ja menettelytavat.

– Eduskuntaryhmällä on oma työsuojelun toimintaohjelma. Lisäksi eduskuntaryhmällä on kirjalliset toimintaohjeet tilanteita varten, jossa työntekijät joutuvat epäasiallisen käyttäytymisen tai häirinnän kohteeksi. Työntekijät ovat tietoisia toimintatavoista tällaisissa tilanteissa, kertoo perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä.

– Mikäli työntekijä on kokenut epäasiallista kohtelua tai häirintää, ryhmäkanslian esihenkilönä toimiva pääsihteeri keskustelee tapahtuneesta työntekijän kanssa, ja asiassa edetään työntekijän toivomalla tavalla, kertoo vasemmistoliiton eduskuntaryhmän pääsihteeri Laura Koskinen.

Vastausten perusteella ryhmät ovat huolehtineet hyvin siitä, että menettelytavat ovat sekä kansanedustajien että työntekijöiden tiedossa.

– Eduskuntaryhmän pääsihteeri käy nämä käytännöt uuden työntekijän ja jokaisen kansanedustajan kanssa läpi työsuhteen alkaessa sekä vuosittain työhyvinvointikyselyn yhteydessä, kertoo keskustan eduskuntaryhmän pääsihteeri Anna-Mari Vimpari.

– Kauden alussa ryhmäkanslia ohjeistaa kansanedustajien avustajia. Lisäksi toimintatavat käydään läpi aina, kun uusi avustaja aloittaa, kertoo RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson.

– Käytännöt perustuvat puolueen yhteisiin linjauksiin ja ne on käyty läpi eduskuntaryhmässä osana ryhmän toimintatapoja. Käytännöt on viestitty kansanedustajille ja työntekijöille perehdytyksessä sekä sisäisessä viestinnässä. Niihin palataan tarvittaessa, ja ryhmän johto on aina tavoitettavissa, jos herää kysymyksiä tai huolia, kokoomuksen Jukka Kopra kertoo.

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen kertoo, että yhteisiä pelisääntöjä käsitellään ryhmässä säännöllisesti.

– Pelisäännöt ovat myös osa jokaisen työntekijän perehdytystä, hän kertoo.

Kokoomuksella, keskustalla ja RKP:llä on käytössä omat anonyymit ilmoituskanavat, joiden kautta voi ilmoittaa epäasiallisesta käytöksestä ja häirinnästä. Muut ryhmät käyttävät eduskunnan sähköistä ilmoituskanavaa.

Näin eduskuntaryhmät vastasivat

Kokoomus, Jukka Kopra

Kokoomuksen eduskuntaryhmässä epäasialliseen käyttäytymiseen ja häirintään puututaan matalalla kynnyksellä. Meillä on näiden asioiden osalta nollatoleranssi. Ilmoitukset käsitellään viivytyksettä, luottamuksellisesti ja asian vakavuuden edellyttämällä tavalla. Asian käsittelyä koskien kuuntelemme aina ensisijaisesti mahdollista epäasiallista käytöstä ja häirintää kokeneen toiveita. Ryhmä on myös valinnut kaksi häirintäyhdyshenkilöä.

Kokoomuksella on käytössä puolueen yhteinen anonyymi ilmoituskanava, jota myös eduskuntaryhmän kansanedustajat ja työntekijät voivat käyttää.

Käytännöt perustuvat puolueen yhteisiin linjauksiin ja ne on käyty läpi eduskuntaryhmässä osana ryhmän toimintatapoja. Käytännöt on viestitty kansanedustajille ja työntekijöille perehdytyksessä sekä sisäisessä viestinnässä. Niihin palataan tarvittaessa, ja ryhmän johto on aina tavoitettavissa, jos herää kysymyksiä tai huolia.

Perussuomalaiset, Jani Mäkelä

Perussuomalaisten eduskuntaryhmässä työntekijöille teetetään vuosittain työtyytyväisyys- ja työhyvinvointikysely. Tänä vuonna työntekijöille teetetään myös erillinen epäasiallista kohtelua ja häirintää koskeva kysely. Lisäksi eduskunnan työterveyshuolto tekee lakisääteisiä työolosuhdeselvityksiä säännöllisesti nelivuosittain toimintasuunnitelman mukaisesti Perussuomalaisten eduskuntaryhmän kanssa.

Työpaikkaselvityksessä havaittujen asioiden pohjalta työterveyshuolto arvioi niiden terveydellisen merkityksen ja laatii suositustoimenpiteet. Toimenpidesuositusten toteutusta seurataan eduskuntaryhmässä.

Eduskuntaryhmällä on oma työsuojelun toimintaohjelma. Lisäksi eduskuntaryhmällä on kirjalliset toimintaohjeet tilanteita varten, jossa työntekijät joutuvat epäasiallisen käyttäytymisen tai häirinnän kohteeksi. Työntekijät ovat tietoisia toimintatavoista tällaisissa tilanteissa.

Epäasiallisen kohtelun tai häirinnän kohteeksi joutunut henkilö voi ilmoittaa asiasta omalle lähiesihenkilölleen, eduskuntaryhmän pääsihteerille, eduskuntaryhmän häirintäyhdyshenkilölle, eduskuntaryhmän työsuojelupäällikölle tai eduskuntaryhmän työsuojeluvaltuutetulle ja eduskunnan sähköisen ilmoituskanavan kautta.

Mahdolliset epäasiallista käyttäytymistä ja häirintää koskevat asiat käsitellään luottamuksellisesti ja sisäisesti eduskuntaryhmässä.

Eduskuntaryhmän työsuojelun toimintaohjelma, ohjeistukset häirintätilanteisiin ja työsuojelusta vastaavat henkilöt ovat eduskuntaryhmässä virallisesti vahvistettuja. Kansanedustajia ja eduskuntaryhmän työntekijöitä on informoitu ohjeista, jotka koskevat epäasiallisen kohtelun ja häirinnän estämistä eduskunnassa. Lisäksi eduskuntaryhmän työntekijöitä on erikseen ohjeistettu, miten toimia tilanteissa, joissa työntekijä kohtaa epäasiallista kohtelua ja häirintää.

Eduskunnassa työskentelevät henkilöt voivat tehdä nimettömän häirintäilmoituksen eduskunnan sähköisen ilmoituskanavan kautta.

Keskusta, Anna-Mari Vimpari

Keskustan eduskuntaryhmällä on käytössä anonyymi ilmoituskanava häirintätapauksia varten, työyhteisön keskuudesta nimetyt häirintäyhteyshenkilöt, vuosittaiset henkilökohtaiset kehityskeskustelut eduskuntaryhmän pääsihteerin kanssa sekä eduskunnan tarjoama työhyvinvointikysely, jossa kysytään epäasiallisesta käytöksestä ja häirinnästä. Eduskuntaryhmän pääsihteeri käy nämä käytännöt uuden työntekijän ja jokaisen kansanedustajan kanssa läpi työsuhteen alkaessa sekä vuosittain työhyvinvointikyselyn yhteydessä.

Vihreät, Oras Tynkkynen

Seuraamme työhyvinvointikyselyn tuloksia ja kannustamme kaikkia ilmoittamaan epäasiallisesta käytöksestä ja häirinnästä mahdollisimman matalalla kynnyksellä eduskunnan ja ryhmän kanavia pitkin. Tapaukset kirjataan, osallisia kuullaan ja tapauksiin puututaan määrätietoisesti ja viipymättä. Tarvittaessa toimitaan yhteistyössä henkilöstön edustajien ja työterveyshuollon kanssa sekä tehdään työhön liittyviä järjestelyjä.

Yhteiset pelisäännöt on vahvistettu ryhmäkokouksessa ja kaikki ovat niihin sitoutuneet.

Käsittelemme niitä säännöllisesti, viimeksi tällä viikolla ryhmän talvikokouksessa. Pelisäännöt ovat myös osa jokaisen työntekijän perehdytystä.

Ohjaamme käyttämään eduskunnan yhteisiä ilmoituskanavia. Lisäksi rohkaisemme olemaan tarvittaessa yhteydessä henkilöstön edustajiin, hallintopäällikköön, pääsihteeriin ja viime kädessä ryhmän johtoon.

Vasemmistoliitto, Laura Koskinen

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmällä on työsuojelun toimintaohjelma, jossa on kirjattuna työsuojeluun liittyvät menettelyt. Toimintaohjelma päivitetään vaalikausittain työsuojelun yhteistoiminnan edustajien toimesta, eli työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu, ryhmän puheenjohtaja, ryhmän pääsihteeri ja henkilöstön edustaja. Työsuojelun toimintaohjelma tuodaan tiedoksi koko eduskuntaryhmälle, eli sekä kansanedustajille ja työntekijöille sekä kauden alussa että sen päivittämisen jälkeen.

Mikäli työntekijä on kokenut epäasiallista kohtelua tai häirintää, ryhmäkanslian esihenkilönä toimiva pääsihteeri keskustelee tapahtuneesta työntekijän kanssa, ja asiassa edetään työntekijän toivomalla tavalla. Vasemmistoliitossa on käytössä säännölliset kyselyt työhyvinvoinnista ja työtyytyväisyydestä sisältäen myös kysymykset häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta, epäasiallisen kohtelun toimintaohje, turvallisemman tilan periaatteet, meillä on nimetyt häirintäyhdyshenkilöt, työsuojeluvaltuutettu ja luottamusmies, ja vuosittain käydään esihenkilön ja työntekijän väliset kehityskeskustelut. Omaa anonyymiä ilmoituskanavaa meillä ei ole.

RKP, Otto Andersson

Vaikka RKP:n eduskuntaryhmä ei ole työnantaja-asemassa suhteessa kansanedustajien avustajiin, käytännössä ryhmäkanslia ja avustajat tekevät tiivistä yhteistyötä eduskunnan arjessa. Avustajia ohjeistetaan esimerkiksi, että ryhmäkansliaa voi lähestyä asiassa kuin asiassa ja asioita käsitellään luottamuksellisesti. Ryhmäkansliaa tukee avustajia esimerkiksi mahdollisessa epäasiallisen käytöksen tapauksessa ja asian eteenpäin viemisessä avustajan toiveiden mukaisesti.

Ryhmällä on myös häirintäyhdyshenkilö, jonka tehtävänkuvaan luontaisena osana kuuluu ylläpitää yhteyttä avustajiin.

Kauden alussa ryhmäkanslia ohjeistaa kansanedustajien avustajia. Lisäksi toimintatavat käydään läpi aina, kun uusi avustaja aloittaa.

Olemme eduskuntaryhmässä sopineet, että nyt heti valtiopäivien alussa käymme läpi omat käytäntömme arvioidaksemme ovatko ne riittävän hyvät.

Asioita käydään läpi muun muassa epävirallisissa ryhmäkanslian ja avustajien välisissä kehityskeskusteluissa. Ryhmällä on myös häirintäyhdyshenkilö, jonka tehtävänkuvaan luontaisena osana kuuluu ylläpitää yhteyttä avustajiin.

Puolueella on kanava nimettömien häirintäilmoitusten tekemiseen, josta myös eduskuntaryhmän työntekijät ovat saaneet tiedon. Eduskunnalla on myös oma ilmoituskanava.

