Volynin massamurha jälleen esillä Puolan ja Ukrainan suhteissa

– Ukraina ei estä Volynin verilöylyn uhrien kaivamista. Ministerimme alkavat työskennellä yksityiskohtien parissa. Toivon, että tällä kertaa ei ole enää esteitä. Tämä on avain kansojemme täydelliseen sovintoon, joka on välttämätöntä tällä hetkellä niin dramaattisella hetkellä yhteisessä historiassamme, Puolan pääministeri Donald Tusk ilmoitti Ukrinformin mukaan.

Ukrainan ja Puolan ulkoministerien Andrii Sybihan ja Radosław Sikorskin tiistain keskustelujen jälkeen annettiin yhteinen julkilausuma. Siinä todetaan, että ”osapuolet ovat päättäneet ratkaista yhteisen menneisyyden kiistanalaiset kysymykset universaalien inhimillisten arvojen nimissä ja kristillisessä hengessä”.

Asiakirjan mukaan Ukraina ja Puola käynnistävät mahdollisimman pian yhteisen työryhmän Ukrainan kulttuuri- ja strategisen viestinnän ministeriön ja Puolan tasavallan kulttuuri- ja kansallisperintöministeriön alaisuudessa saavuttaakseen yhteisymmärryksen.

– Ukraina vahvistaa, ettei ole esteitä Puolan valtion instituutioille ja yksityisille yrityksille, jotka suorittavat etsintöjä ja kaivauksia Ukrainan alueella yhteistyössä Ukrainan asianomaisten instituutioiden kanssa Ukrainan lainsäädännön mukaisesti, ja ilmoittaa olevansa valmis harkitsemaan myönteisesti näitä asioita koskevia hakemuksia, sanotaan ulkoministereiden yhteisessä lausunnossa.

Volynin massamurhalla tarkoitetaan Puolassa vuosina 1943-1945 tapahtunutta kansanmurhaa. Se tehtiin natsi-Saksan miehittämillä silloisen Puolan itäisillä alueilla. Kansanmurha suoritettiin ukrainalaisten nationalistien ja ukrainalaisten siviilien vahvalla tuella. Tarkka uhrimäärä ei ole tiedossa, mutta verilöylyssä kuoli arviolta yli 100 000 ihmistä. Valtaosa heistä oli puolalaisia.

Tapaus on hiertänyt Ukrainan ja Puolan välejä. Puola on virallisesti vaatinut Ukrainalta anteeksipyyntöä Volynin tragedian takia. Ukrainan hallitus on katsonut, että molemmat osapuolet ovat asiassa vastuussa, joten anteeksipyynnön tulisi olla molemminpuolinen. Kansanmurhassa sai surmansa myös ukrainalaisia.