”Kiinan kommunistinen puolue ei ehkä selviä tästä shokista”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinnon Kiinalle asettamat 50 prosentin lisätullit astuivat voimaan tänään. Valkoinen talo vahvisti eilen, että tullit lasketaan aiempien 54 prosentin tullien päälle. Käytännössä kyse on siis 104 prosentin tulleista. Julkisuudessa on jäänyt vähemmälle huomiolle, että tämäkin lasketaan aiempien keskimäärin noin 20 prosentin tullien päälle. Kiinan tuonnilla on siis nyt jo noin 124 prosentin tullit.

Kiina on pysynyt uhmakkaana ja vannonut ”taistelevansa loppuun asti”, mikäli Yhdysvallat jatkaa tulli- ja kauppasodan käymistä.

Arvostettu ulkopolitiikan asiantuntija arvioi kuitenkin, että mikäli tullit pysyvät, voi niiden talousvaikutuksilla olla massiivisia seurauksia Kiinan koko poliittiselle järjestelmälle.

Puolan ulkopoliittisen instituutti PISM:n entinen johtaja ja nykyinen Varsovan Natolinin College of Europen vieraileva strategian ja kansainvälisten suhteiden professori Slawomir Debski muistuttaa, että Kiina on varsin riippuvainen pääsystä Yhdysvaltain markkinoille. Nyt asetettu tullitaso käytännössä päättää tämän kauppasuhteen.

– Mikään muu markkina ei myöskään pysty ottamaan vastaan Kiinan keinotekoisesti ylläpitämää ylijäämää, Debski jatkaa X:ssä.

Asiantuntija on jakanut alla näkyvän kuvaajan tullien kehityksestä.

Hänen mukaansa tilanne voi käydä tukalaksi Kiinan hallinnolle.

– Kiinan kommunistinen puolue ei ehkä selviä tällaisesta shokista. Se saattaa vähintäänkin joutua taistelemaan poliittisesta eloonjäämisestään, hän ennustaa.

Apart from Germany, no country stands to lose more from Trump’s new tariff policy than China. As a surplus-driven economy, China relies heavily on access to the U.S. market — and with proposed tariffs reaching 104 ppts that trade effectively ends. No other market can absorb… https://t.co/0ENyAxjfRw

— Sławomir Dębski (@SlawomirDebski) April 8, 2025