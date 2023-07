Volodymyr Zelenskyi: Venäjän ohjusiskut Odessaan tullaan kostamaan

Venäjä tullaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan saattamaan vastuuseen Odessaan tekemistään iskuista.

Venäjä on iskenyt voimakkaasti siviilikohteisiin Odessan kaupungissa. Zelenskyi tuomitsee iskut terrorismina.

– Ohjukset rauhallisia kaupunkeja vastaan, asuinrakennuksia, katedraalia vastaan… Venäjän pahuudelle ei voi olla mitään tekosyytä. Kuten aina, tämä pahuus häviää. Ja venäläisille terroristeille tulee varmasti kosto Odessasta. He tulevat tuntemaan tämän koston, Zelenskyi kirjoittaa Twitterissä.

Zelenskyi kertoo, että iskuissa kärsinyttä kaupunkia ja sen asukkaita tullaan auttamaan.

– Me selviämme tästä. Me palautamme rauhan. Ja sitä varten meidän on voitettava Venäjän pahuus, Zelenskyi kirjoittaa.

