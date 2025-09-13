Volodymyr Zelenskyi: Venäjä on parempi disinformaatiossa kuin taistelukentällä

Väitteet Venäjän etenemisestä Itä-Ukrainassa ovat vääriä, sanoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi viestipalvelu X:ssä.

Zelenskyi kertoo kuulleensa useasti, kuinka Venäjä miehittää koko Itä-Ukrainan kolmessa kuukaudessa. Näihin väitteisiin hän ei usko.

– He eivät onnistu siinä vuosiin, Zelenskyi linjaa.

– Venäjä on parempi disinformaatiossa kuin taistelukentällä.

Zelenskyi myös toivoo, että kumppanimaiden tiedustelupalvelut järjestäisivät päivittäisiä konsultaatioita Ukrainan tiedustelun kanssa. Näin ne saisivat suoraa tietoa taistelukentiltä.

Ukrainan presidentti myöntää, että Venäjä on idässä vahvoilla miesvoimassa mitattuna. Venäjän sotilaat joutuvat kuitenkin toimimaan erittäin vaikeissa olosuhteissa.

Zelenskyi käsittelee viestissään myös Puolan ilmatilaan tunkeutuneita venäläisdrooneja. Hän kehottaa Natoa reagoimaan niihin vahvasti ja painottaa, että Nato ei ole epäonnistunut.

– Missä on Nato, ei ole sotaa. Mutta tällaisiin signaaleihin on vastattava. Kukaan ei halua sodan laajentuvan, emmekä me ole Naton jäseniä. Mutta vahva reaktio tarvitaan, Zelenskyi linjaa.

Yksi tapa reagoida olisi antaa Ukrainalle niitä aseita, joita maa on pyytänyt jo pitkään. Zelenskyi huomauttaa, että Ukrainan ilmatilassa lentää venäläisdrooneja, eikä kaikkia pystytä ampumaan alas.

– Joten antakaa aseita, joiden kanama ei yletä ainoastaan drooneihin, vaan myös tehtaisiin, jotka valmistavat niitä, Zelenskyi pyytää.

Presidentti korostaa lisäksi pakotteiden tarvetta. Niin kauan kun Venäjä pystyy tuomaan ohjusten osia ulkomailta, tulee ohjusten tuotantokapasiteetti kasvamaan. Länsimaiden olisikin Zelenskyistä asetettava pakotteita kaikille yrityksille, jotka vievät sotilaskäyttöön soveltuvia osia Venäjälle.

Zelenskyin mukaan tällä hetkellä Ukrainalle tuottavat päänvaivaa Shahed-droonit.

– Ampuaksemme alas 800 Shahedia, tarvitsemme 1 600 torjuntadroonia. Yksi maksaa 3 000 euroa. Ja estääksemme Venäjää laukaisemasta 800 Shahedia, meidän on vastattava symmetrisesti, Zelenskyi toteaa.

– Meillä on oma pitkän kantaman kyvykkyys, mutta meiltä puuttuu rahoitus. Nämä ovat nopeita ratkaisuja, joita tarvitaan tänään, koska huomenna he [venäläiset] löytävät uuden aseen.

Lopuksi presidentti korostaa Yhdysvaltojen kykyä painostaa Venäjää dialogiin. Hän painottaa, että Ukraina on valmis neuvotteluihin valtionpäämiesten välillä.

– Olemme valmiita presidentti [Donald] Trumpin ehdotukseen. Kolmenväliset neuvottelut ja sitten kahdenväliset, tai toisin päin. Mutta niiden oltava johtajien välisiä, ei teknisten ryhmien, Zelenskyi linjaa.

The U.S. can push Russia toward dialogue. It can be a leaders’ meeting in any format. The main thing is to stop the killing. We are ready for President Trump’s proposal – trilateral format and then bilateral, or vice versa. But it must be leaders, not “technical teams.” — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 13, 2025