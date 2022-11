Volodymyr Zelenskyi: Uskon, että se oli venäläinen ohjus

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoo olevansa vakuuttunut siitä, että eilen tiistaina Puolaan pudonnut ohjus ei ollut ukrainalainen.

– Minulla ei ole epäilystäkään siitä, että se ei ollut meidän ohjus, presidentti sanoi ukrainalaisen uutistoimisto Interfax-Ukrainen mukaan.

Presidentin mukaan hän sai raportteja asevoimien ja ilmavoimien johdolta eikä “voi muuta kuin luottaa heihin”.

– Uskon, että se oli venäläinen ohjus, perustuen armeijan raporttien uskottavuuteen, Zelenskyi sanoi.

Presidentti toivoi myös, että Ukraina voisi osallistua onnettomuuden tutkintaan.

Tapahtuman tutkinta on edelleen kesken. Puolan presidentti Andrzej Dudan mukaan kyse oli todennäköisesti Ukrainan ilmatorjuntaohjuksesta.

Zelenskyy: "I have no doubt that it was not our missile or our missile strike. We have to participate in the investigation. I want us to be fair and if it was the use of our air defense, then I want this evidence." pic.twitter.com/OOlNnXDWB0

