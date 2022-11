Puolan presidentti: Ukrainan ilmapuolustus aiheutti todennäköisesti ohjuksen räjähdyksen

Puolan presidentti Andrzej Dudan mukaan on ”erittäin todennäköistä”, että Ukrainan ilmapuolustus aiheutti ohjuksen räjähdyksen puolalaisessa kylässä myöhään illalla tiistaina, kertoo BBC.

Presidentti Duda kertoi asiasta lehdistötilaisuudessa.

Nimettömänä esiintyvien amerikkalaisten virkamieslähteiden mukaan kyseessä saattoi olla ukrainalaisohjus, jolla yritettiin torjua Venäjän Ukrainaan ampumaa ohjusta.

Ohjuksen räjähdyksessä kuoli kaksi ihmistä.

Myös Belgian puolustusministeri Ludivine Dedonderin mukaan kyseessä näyttää olevan ”Ukrainan ilmapuolustuksen toimet”.

Ukraina kiisti aiemmin väitteet, että se olisi ollut syyllinen räjähdykseen.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden vahvisti aiemmin keskiviikkona, että Puolassa sattuneen räjähdyksen syynä oli Ukrainan ilmatorjuntaohjus.

Presidentti Biden vahvisti asian G7- ja Nato-kumppaneille viitaten Nato-lähteeseen.

Hän kertoi Indonesian G20-kokouksessa, että lentoradan perusteella ohjus tuskin oli Venäjän laukaisema.

Tapauksen tutkinta jatkuu.

Based on current information, the strikes in #Poland seem to be a result of Ukrainian air defense. Pieces of Russian missiles and a Ukrainian interception missile are said to have landed in Poland. To be confirmed by ongoing investigations.

— Ludivine Dedonder (@DedonderLudivin) November 16, 2022