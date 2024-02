Volodymyr Zelenskyi: Tukipäätös kertoo EU:n yhtenäisyydestä

Euroopan unionin jäsenmaat pääsivät torstaina sopuun Ukrainalle ohjattavasta yhteensä 50 miljardin euron tukipaketista.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel sanoi 27 valtion yksimielisen päätöksen kertovan siitä, että EU ottaa suurempaa vastuuta Ukrainan tukemisesta. Hänen mukaansa päätös turvaa vakaan ja ennakoitavissa olevan rahoituksen puolustustaistelua käyvälle Ukrainalle.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoo olevansa kiitollinen EU-päättäjille vuosille 2024–2027 ulottuvasta rahoituksesta.

– On hyvin tärkeää, että päätöksen tekivät kaikki 27 johtajaa, mikä jälleen kertoo EU:n vahvasta yhtenäisyydestä, Zelenskyi kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

– EU:n taloudellisen tuen jatkuminen vahvistaa Ukrainan pitkän aikavälin taloudellista ja rahoituksellista vakautta, mikä ei ole yhtään vähemmän tärkeää kuin sotilaallinen apu sekä Venäjälle kohdistettava paine pakotteiden kautta, presidentti sanoo.

Grateful to @CharlesMichel and EU leaders for establishing the €50 billion Ukraine Facility for 2024-2027.

It is very important that the decision was made by all 27 leaders, which once again proves strong EU unity.

Continued EU financial support for Ukraine will strengthen…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 1, 2024