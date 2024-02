EU-huippukokouksessa sopu Ukrainan tuesta

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan Euroopan unionin huippukokouksessa on saavutettu sopu Ukrainan tukemisesta päämiesten kesken.

EU tukee Ukrainaa 50 miljardilla eurolla.

– Päätös syntyi yksimielisesti. On tärkeää, että pääsemme eteenpäin ja Ukrainan tuki jatkuu suunnitellusti vahvana, Petteri Orpo kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Asiasta kertoo myös Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel. Hänen mukaansa 27 jäsenvaltion johtajat olivat yhtä mieltä siitä, että tukipaketti voidaan rahoittaa EU-budjetista.

Charles Michel sanoo unionin ottavan johtajuutta ja vastuuta Ukrainan tuesta.

– Tämä takaa vakaan ja ennakoitavissa olevan pitän aikavälin rahoituksen Ukrainalle, Michel toteaa.

Päätöstä ei saatu aikaan joulukuussa Unkarin vastustuksen vuoksi. Asia saatiin ratkaistua viime viikkojen neuvotteluissa.

