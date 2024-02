Volodymyr Zelenskyi: Tätä Vladimir Putin yrittää, sota loppuu maailman tajutessa sen

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyiltä kysyttiin Fox Newsin televisiohaastattelussa, milloin kaksi vuotta jatkunut Venäjän aloittama hyökkäyssota voisi päättyä.

– Maailma ei ole todella valmis siihen, että (Venäjän presidentti Vladimir) Putin menettää valtansa. Maailmassa pelätään muutoksia Venäjän federaatiossa. USA, Euroopan maat ja globaali etelä voivat valita, Zelenskyi sanoi Harkovassa etulinjan lähellä.

– Putin on rikkonut kaikki punaiset viivat. Hän on puutteellinen henkilö, hän on uhka koko maailmalle ja hän tuhoaa Naton. Ja hän yrittää tehdä sen. Kun maailma ymmärtää tämän, sota päättyy sillä hetkellä.

Zelenskyi varoittaa länsimaita ja Natoa Kremlin suunnitelmista, jotka kohdistuvat seuraavaksi Puolaan ja Baltian maihin.

– Hän (Putin) ei lopeta ennen kuin saavuttaa tavoitteensa.

Zelenskyi vetosi länsimaihin sotilaallisen ja taloudellisen tuen jatkumisen puolesta. Ilman tukea Ukraina ei pysty ylläpitämään puolustustaan. Tuen avulla maa voi presidentin mukaan myös vahvistaa talouttaan, mikä puolestaan voi mahdollistaa maan oman asetuotannon uudelleen käynnistämisen. Ukraina tarvitsee erityisesti kaukovaikutuskykyisiä asejärjestelmiä – ohjuksia ja tykistöä.

Ukrainalla on myös huutava pula tykistö- ja ilmatorjunta-ammuksista.

Yhdysvaltain armeijan Euroopan joukkojen entinen komentaja, kenraaliluutnantti (evp.) Mark Hertling kehotti hiljattain USA:n kongressia ryhdistäytymään ja toimittamaan jumiin jääneen avustuspaketin Ukrainalle.

Edustajainhuoneen republikaanien puhemies Mike Johnson on liittolaisineen jarruttanut noin 55,6 miljardia euron sotilasapupaketin etenemistä maan edustajainhuoneessa. Senaatti on jo hyväksynyt paketin.

Zelenskyi sanoo olevansa kiitollinen kaikesta, mitä USA:n presidentti Joe Biden ja kongressi ovat tehneet. Hän kehottaa kongressia kuitenkin olemaan pragmaattinen.

– Nyt pyytämämme tuen hinta on pienempi kuin mitä se on tulevaisuudessa… he joutuvat maksamaan paljon enemmän. Haluamme vain elää ja selviytyä. Meillä ei ole vaihtoehtoa.

Zelenskyin mukaan venäläiset voisivat yrittää saada aikaan muutoksen maassaan ja syrjäyttää Putinin vallasta, mutta tämä on pitkä ja vaikea tie.

– Varsinkin kun Putin pelkää vain vahvoja tahoja eikä hyväksy mitään heikkoutta. Se tarkoittaa sitä, että Ukrainan on oltava vahva taistelukentällä ja estää Venäjää miehittämästä alueita.

– Hänen asemansa heikkenee, jos venäläiset näkevät tappioiden kasvavan entisestään ja alkavat vastustaa tätä sotaa. Me tarvitsemme tämänkaltaista aaltoa.