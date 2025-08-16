Volodymyr Zelenskyi tapaa Donald Trumpin maanantaina

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoo käyneensä pitkän keskustelun Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin kanssa lauantaiaamuna. Puheluun osallistui myös Euroopan maiden johtajia. Zelenskyi kertoo keskustelleensa aluksi noin tunnin kahdenkesken Trumpin kanssa.

Trump tapasi Venäjän presidentti Vladimir Putinin perjantain ja lauantain välisenä yönä Yhdysvaltojen Alaskassa. Zelenskyi kertoo viestipalvelu X:ssä matkustavansa maanantaina Yhdysvaltoihin ja tapaavansa Trumpin tämän kutsusta Washingtonissa. Presidentit tulevat maanantaina keskustelemaan ”tappamisen ja sodan päättämisestä”. Ukraina on Zelenskyin mukaan valmis työskentelemään rauhan eteen.

Lauantain puhelinkeskustelussa Trump informoi Ukrainan ja Euroopan johtajia Alaskan tapaamisen yksityiskohdista.

– On tärkeää, että Yhdysvaltojen vahvuudella on vaikutusta tilanteen kehittymiseen, Zelenskyi kirjoittaa.

Ukrainan presidentti kertoo kannattavansa Trumpin ehdotusta Ukrainan, Venäjän ja Yhdysvaltojen yhteisestä tapaamisesta. Euroopalla on myös rooli Ukrainan turvallisuuden varmistamisessa, hän kirjoittaa.

– On tärkeää, että eurooppalaiset ovat mukana kaikissa vaiheessa luotettavien turvatakuiden varmistamiseksi yhdessä Yhdysvaltojen kanssa. Keskustelimme myös Yhdysvalloista tulleista myönteisistä signaaleista osallistumisesta Ukrainan turvallisuuden takaamiseen. Jatkamme näkemystemme koordinointia kaikkien kumppaneiden kanssa.

– Kiitän kaikkia, jotka auttavat, presidentti päättää kirjoituksensa.