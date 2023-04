Volodymyr Zelenskyi: Tämä video kertoo, mitä Venäjä on

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kommentoi videoviestissään sosiaalisessa mediassa levinnyttä vangin teloitusvideota. Videolla venäläissotilas leikkaa ukrainalaisvangilta pään irti. Zelenskyi kirjoittaa Twitter-tilillään, että video osoittaa sen, mitä Venäjä todellisuudessa on. Presidentin mukaan kaikkien tulisi reagoida tehtyihin sotarikosiin sekä raakaan toimintaan.

Presidentin mukaan myös maiden johtajien tulee reagoida julkaistuihin videomateriaaleihin.

– Kaikkien on reagoitava, myös jokaisen johtajan. Älkööt ajatelko, että tämä unohdetaan. Emme aio unohtaa mitään. Venäjän terrorisoinnin lopettaminen on välttämätöntä, Zelenskyi kirjoittaa Twitterissä.

Kiovan pormestari Vitali Klytško kommentoi videon sisältöä Twitter-tilillään. Hän kirjoittaa, että sen sisältö on barbaarista.

– Kuten kaikki terroristit, Venäjälle tässä ei ole kyseessä rikoksen tekemisestä, vaan sen levittämisesti niin laajalle kuin mahdollista, Klytško kirjoittaa.

The execution of a Ukrainian captive…

This is a video of Russia as it is. This is a video of 🇷🇺 trying to make just that the new norm.

Everyone must react. Every leader. Don't expect it to be forgotten.

We are not going to forget anything. The defeat of 🇷🇺 terror is necessary. pic.twitter.com/H8Or6HJnYW

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 12, 2023