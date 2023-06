Volodymyr Zelenskyi: Mikään ei enää peitä Venäjän heikkoutta

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kommentoi Venäjän tilannetta Twitterissä.

Hänen mukaansa jokainen, joka valitsee pahuuden tien, tuhoaa itsensä. Tällä hän viittaa Venäjän presidentti Vladimir Putinin Ukrainassa aloittamaan hyökkäyssotaan.

– Venäjä käytti pitkään propagandaa naamioidakseen heikkoutensa ja hallituksensa typeryyden. Ja nyt on niin paljon kaaosta, ettei mikään valhe voi peittää sitä, Zelenskyi kirjoittaa.

Kaiken tämän takana on hänen mukaansa yksi henkilö (Putin), joka toistuvasti pelottelee vuoden 1917 tapahtumilla, vaikka Zelenskyin mukaan Putin ei edes olisi kyennyt johtamaan maataan mihinkään muuhun tilanteeseen kuin tähän.

Vuonna 1917 Venäjällä tapahtui yhteensä kaksi vallankumousta, jotka johtivat ensin Venäjän keisarikunnan hajoamiseen ja lopulta Neuvostoliiton perustamiseen.

– Venäjän heikkous on ilmeinen. Täyden mittakaavan heikkous. Ja mitä kauemmin Venäjä pitää joukkonsa ja palkkasoturinsa maassamme, sitä enemmän kaaosta, tuskaa ja ongelmia sillä on tiedossa myöhemmin itselleen. Se on myös ilmeistä.

Lopuksi Zelenskyi toteaa, että Ukraina pystyy suojelemaan Eurooppaa Venäjän pahuuden ja kaaoksen leviämiseltä.

– Säilytämme sinnikkyytemme, yhtenäisyytemme ja voimamme. Kaikki komentajamme, kaikki sotilaamme tietävät mitä tehdä. Kunnia Ukrainalle!

Venäläisen palkka-armeija Wagnerin johtaja Jevgeni Prigozhin on ajautunut avoimeen kapinaan Venäjän hallinnon ja asevoimien kanssa. Venäjän presidentti Vladimir Putin piti lauantaina Venäjän televisiossa näytetyn puheen, jossa kuvasi Wagner-joukkojen kapinaa ”selkäänpuukotukseksi”.

Everyone who chooses the path of evil destroys himself. Who sends columns of troops to destroy the lives of another country and cannot stop them from fleeing and betraying when life resists. Who terrorizes with missiles, and when they are shot down, humiliates himself to receive…

