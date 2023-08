Volodymyr Zelenskyi Krim-foorumissa: Avaimia ei voi jättää terroristien käsiin

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tähdensi tänään kokoontuneessa Krim-foorumissa, että niemimaan strateginen rooli on niin tärkeä, ettei sen miehitystä voi hyväksyä.

– Mustameri on avain maailmalaajuisen ruokahuoltoon ja sitä kautta vakauteen. Krim on avain Mustanmeren turvallisuuteen. Avaimia ei voi jättää terroristien käsiin. Emme tule tekemään niin. Ukrainalla on selkeä visio siitä kuinka normaali, rauhallinen, reilu ja demokraattinen elämä palautetaan Krimille kun Venäjän tyrannia niemimaalla on kumottu, Zelenskyi sanoi foorumin avauspuheessaan European Pravdan mukaan.

Hän myös vastasi väitteisiin, joiden mukaan Krim saattaa edustaa Moskovalle niin kutsuttua punaista linjaa, jonka ylittäminen johtaisi radikaaleihin toimiin.

– Kun Venäjä vetäytyy miehitetyiltä alueilta, se vain kääntää niille ja omalle heikkoudelleen selkänsä. Venäjä voi kääntää selkänsä myös miehittäjien lähdölle Krimiltä, Zelenskyi totesi.

Hän otti kantaa myös jälleen hiljattain esiin nousseeseen kommentointiin Ukrainan vastahyökkäyksen hitaudesta.

– Ukrainan joukot etenevät vastoin kaikkia odotuksia. Huolimatta siitä, mitä joku sanoo, he ovat etenemässä.

Lisäksi presidentti torppasi niin ikään taas kerran puheet maa-alueiden ”vaihtamisesta” Venäjän kanssa, mitä on viime aikoina toisinaan ehdotettu jonkinlaisen välirauhan saavuttamiseksi.

– Ukraina ei vaihda mitään alueita, koska Ukraina ei vaihda ihmisiä. Se siitä. Kaikki te olette samaa mieltä siitä, että ihmiselämä on korvaamatonta, hän puhutteli yleisöään.

Vuonna 2021 ensimmäistä kertaa kokoontunut Krim-foorumi järjestetään osin virtuaalisesti.

Paikan päälle saapuneet huippuvieraat ovat Ukrainska Pravdan mukaan Liettuan presidentti Gitanas Nausėda, Portugalin presidentti Marcelo Rebelo de Sousa sekä Suomen pääministeri Petteri Orpo, jonka Ukrainan-vierailusta kerrottiin tänään.

Liettuan presidentti tähdensi omassa puheessaan niin ikään Krimin tärkeyttä globaalisti.

– Kenelläkään ei pitäisi olla kuvitelmaa, että Krim on paikallinen kysymys. Se on maailmanlaajuisen tason ongelma. Ellemme ratkaise sitä yhdessä, alamme käytännössä hyväksyä uutta turvallisuusarkkitehtuuria, uutta maailmanjärjestystä, joka perustuu voimankäyttöön, ja jonka on määritellyt Venäjä, Gitanas Nausėda sanoi.

