Petteri Orpo tapasi yllätysvierailulla Volodymyr Zelenskyin – ”Ukrainan paikka on Natossa”

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on parhaillaan vierailulla Ukrainassa ja tapasi Kiovassa aamupäivällä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin.

Orpo osallistuu myös kolmanteen Krim-foorumin huippukokoukseen, valtioneuvoston kanslia tiedottaa. Pääministeri korosti, että Suomen vahva ja luja tuki Ukrainalle jatkuu.

Pääministeri Orpo ja presidentti Zelenskyi keskustelivat Venäjän hyökkäyssodan tilanteesta, Suomen poliittisesta ja materiaalisesta tuesta sekä Ukrainan pyrkimyksistä oikeudenmukaisen rauhan aikaansaamiseksi.

Esillä olivat myös Ukrainan jälleenrakentaminen, Suomen kehitysyhteistyö Ukrainassa sekä Ukrainan EU- ja Nato-jäsenyyspyrkimykset.

– Suomi on alusta asti tuominnut jyrkästi Venäjän laittoman hyökkäyksen Ukrainaan. Suomen tuki Ukrainalle, sen suvereniteetille, itsenäisyydelle ja alueelliselle koskemattomuudelle tulee jatkumaan pitkäjänteisesti, Orpo sanoi.

Suomen kokonaistuki Ukrainalle on yli 1,7 miljardia euroa. Suomi on myöntänyt Ukrainalle 17 pakettia puolustusmateriaaliapua, jonka yhteisarvo on 1,2 miljardia euroa. Ukraina on Suomen suurin kehitysyhteistyön kumppanimaa, ja Suomi valmistautuu Ukrainan jälleenrakennukseen.

Tapaamisen jälkeisessä yhteisessä lehdistötilaisuudessa pääministeri Orpo kertoi, että hallitus valmistelee 18. puolustusmateriaalipakettia.

– Teemme päätöksen ja kerromme siitä myöhemmin tällä viikolla.

Suomi tukee yhdessä kumppaniensa kanssa Ukrainan pyrkimystä kohti EU:ta ja Naton jäsenyyttä.

– Ukrainan kansa taistelee yhteisistä arvoistamme ja vapaudesta. Sen paikka on lännessä – Euroopan unionissa ja Natossa, Orpo sanoi.

Suomi on parhaillaan laatimassa julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä Ukrainan jälleenrakennussuunnitelmaa.

– Tässä hyödynnämme osaamistamme erityisesti vihreässä siirtymässä, koulutuksessa, digitalisaatiossa ja energiasektorilla, pääministeri kertoi.

Orpo vieraili Irpinin kylässä, jossa hän tutustui Suomen taloprojektiin. Suomen Ukrainalle lahjoittamat väliaikaiset perheasunnot tarjoavat kodin yhteensä noin 200:lle kotinsa menettäneelle ukrainalaiselle.

YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n arvion mukaan yli 14 miljoonaa henkilöä on joutunut jättämään kotinsa Ukrainassa Venäjän laittoman hyökkäyssodan seurauksena. Ukrainan viranomaisten arvion mukaan 140 000 asuinrakennusta on tuhoutunut tai vaurioitunut.

Welcome to Ukraine, @PetteriOrpo!

I thank Finland for its military and humanitarian support, sanctions, and readiness to co-lead a number of Peace Formula items.

I also invited Finland to take part in our Defense Industries Forum this autumn.

🇺🇦🇫🇮 pic.twitter.com/6aJurskrQJ

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 23, 2023