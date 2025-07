Volodymyr Zelenskyi: Kohun aiheuttanut laki voidaan korvata uudella jo ensi viikolla

Ukrainassa suuren kohun aiheuttanut korruptiolaki voidaan korvata uudella jo ensi viikolla, lupasi presidentti Volodymyr Zelenskyi EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin kanssa käydyssä keskustelussa. Zelenskyi kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä.

Ukrainan parlamentti hyväksyi tiistaina pikavauhtia lain, joka siirsi maan kansallisen korruptiontorjuntaviraston Nabun ja korruptionvastaisen erikoissyyttäjänviraston Sapon maan valtakunnansyyttäjän alaisuuteen. Aiemmin molemmat virastot olivat riippumattomia.

Zelenskyi perusteli lakia Venäjän vaikutusvallan torjumisella ja allekirjoitti sen samana päivänä laajoista mielenosoituksista huolimatta. Sittemmin Zelenskyi on kuitenkin ottanut takapakkia uuden lain suhteen.

Sunnuntaina Zelenskyi kiitti von der Leyenin kanssa käydyssä keskustelussa EU-komissiota korruptiontorjuntaan liittyvän asiantuntemuksen jakamisesta.

– Puhuimme laista, joka takaa Ukrainan korruptionvastaisten viranomaisten riippumattomuuden ja tehokkuuden, Zelenskyi kommentoi.

– Jaamme saman näkemyksen. On tärkeää, että laki säädetään ilman viipymättä, niinkin aikaisin kuin ensi viikolla.

Presidentti painotti, että Ukraina jatkaa kaikkien tarpeellisten uudistusten toimeenpanoa saadakseen taloudellista avustusta EU:n avustusmekanismin kautta.

– Ursula tunnusti edistyksen, jota relevanteilla indikaattoreilla on saavutettu, Zelenskyi totesi.

Von der Leyen taas linjasi, että Ukraina on saavuttanut jo paljon eurooppalaisella linjallaan, mutta painotti korruptionvastaisten viranomaisten riippumattomuuden merkitystä.

– [Ukrainan] on rakennettava näille vakaille perustuksille ja säilytettävä riippumattomat korruptiontorjuntaviranomaiset, jotka ovat Ukrainan oikeusvaltion kivijalka, von der Leyen sanoi.

I spoke with President of the European Commission Ursula @vonderleyen. We discussed many issues: Ukraine’s European integration, further strengthening of sanctions against Russia, and the functioning of our anti-corruption infrastructure.

We talked about the bill that guarantees… pic.twitter.com/kYnw4SfUlR

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 27, 2025