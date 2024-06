Volodymyr Zelenskyi kiittää Suomea: Te ymmärrätte taistelun vapaudesta monia muita paremmin

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kiittää Suomea ja tasavallan presidentti Alexander Stubbia uudesta puolustustarvikeapulähetyksestä.

– Suomi ymmärtää monia muita maita paremmin tällaisen tuen merkityksen vapauden ja itsenäisyyden puolesta käytävän taistelun aikana, Zelenskyi kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Suomi päätti lähettää Ukrainalle puolustusmateriaalia 159 miljoonan euron arvosta. Lisäksi Suomi liittyi Puolan, Saksan ja Italian johtamaan panssarikoalitioon sekä Viron ja Luxemburgin johtamaan informaatioteknologian koalitioon.

Zelenskyin mukaan Ukrainan puolustuksen vahvistaminen tukee Euroopan rauhaa ja vakautta.

Hän kirjoittaa olevansa kiitollinen Suomen horjumattomasta tuesta ja rauhan eteen tekemästä työstä.

I am grateful to Finland and President @alexstubb for the decision to provide Ukraine with the 24th military aid package totaling €159 million, as well as to join the IT and armored vehicle coalitions.

We highly value Finland's powerful and long-term military assistance to…

June 28, 2024