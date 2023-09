Volodymyr Zelenskyi: Jos Ukraina kaatuu, mitä tapahtuu seuraavaksi?

– Jos Ukraina kaatuu, [Vladimir] Putin jatkaa varmasti pidemmälle, sanoi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tv-haastattelussa ja nimesi seuraaviksi kohteiksi Baltian maat ja Puolan.

Zelenskyin mukaan Ukrainassa taistellaan kolmannen maailmasodan estämiseksi ja ihmisiä kuolee tämän tavoitteen eteen joka päivä.

Yhdysvaltojen-vierailuunsa valmistautuva Zelenskyi oli vieraana amerikkalaisen CBS-kanavan 60 minuuttia -ohjelmassa. Häneltä kysyttiin, odottaako hän Yhdysvaltojen tuen jatkuvan – maa on tähän mennessä tukenut Ukrainaa noin 70 miljardilla dollarilla.

– Yhdysvallat tukee Ukrainaa taloudellisesti ja olen siitä kiitollinen. Ajattelen kuitenkin, että he eivät tue yksinomaan vain Ukrainaa, Zelenskyi totesi.

– Mitä muuta Ukrainan pitää tehdä osoittaakseen valtavan kiitollisuutemme? Me kuolemme tässä sodassa. Jos Ukraina kaatuu, mitä tapahtuu seuraavan kymmenen vuoden aikana? Mietitäänpä sitä. Jos [venäläiset] yltävät Puolaan, mitä tapahtuu sen jälkeen? Kolmas maailmansota?

Zelenskyi toteaa, että hänellä ei ole vastausta siihen, paljonko tukea rahassa mitattuna Ukraina vielä tarvitsee, jotta sota loppuu.

– Maailman täytyy päättää halutaanko Putin pysäyttää, vai haluammeko aloittaa maailmansodan. Putinia me emme voi muuttaa, hän sanoo.

Zelenskyi tapaa tällä viikolla Yhdysvaltojen presidentin Joe Bidenin. CBS:n mukaan Zelenskyin toiveissa on saada pidemmän kantaman ohjuksia. Kongressi puolestaan käsittelee uutta 24 miljardin apupakettia Ukrainalle.

Zelenskyi toistaa haastattelussa arvionsa siitä, että Ukraina olisi jo voinut palauttaa alueensa, mikäli olisi saanut tarpeeksi nykyaikaisia asejärjestelmiä käyttöönsä.

Lähes 600 päivää kestäneen sodan aikana yhdysvaltalaisviranomaisten mukaan yhteensä lähes puoli miljoonaa sotilasta molemmilta puolilta on kaatunut tai loukkaantunut.

Sotaa käydään yli 1000 kilometrin mittaisessa etulinjassa ja 20 prosenttia Ukrainasta on Venäjän miehittämä.

Zelenskyin mukaan etulinjan tilanne on ”vaikea kysymys”.

– Ollakseni täysin rehellinen, meillä on aloite, mikä on etu. Olemme pysäyttäneet Venäjän hyökkäyksen ja siirtyneet vastahyökkäyksen vaiheeseen. Tästä huolimatta se ei ole kovin nopeaa. Mutta tärkeää on, että etenemme päivittäin ja vapautamme alueita.

Ukrainan varapuolustusministeri Hanna Maliar kertoi tänään, että Ukraina on vapauttanut vastahyökkäyksessään yhteensä 250 neliökilometriä alueita miehittäjän hallusta.

Toimittaja kysyi myös Zelenskyiltä, että kun hyviä säitä riittää vielä noin kuudeksi viikoksi, jäätyykö etulinja sen jälkeen niille sijoilleen.

– Unohda sää. Jos emme voi mennä panssariajoneuvoilla, lennetään. Jos emme voi lentää, lähetetään droneja. Putinille ei pidä antaa mitään helpotusta, Zelenskyi vastasi ja korosti, että jokainen puoli kilometriä merkitsee.

Ukrainan lennokki-iskuista Venäjän puolella presidentti ei suoraan myöntänyt antaneensa käskyä. Lisäksi hän korosti, että muiden maiden asetukea hyödynnetään vain Ukrainan rajojen sisällä.

– Venäjän pitää ymmärtää, että mistä tahansa he laukaisevat ohjuksia iskeäkseen Ukrainaan, on Ukrainalla moraalinen oikeus lähettää vastauksensa näihin paikkoihin. Vastaamme kertomalla, että ”ilmatilanne ei ole niin hyvin suojattu kuin luulette”.