Volodomyr Zelenskyin hyytävä rukous: Vereni on vahvaa kiveä

Ukrainassa on vietetty viikonloppuna ortodoksista pääsiäistä. Presidentti Volodomyr Zelenskyi korosti pääsiäistervehdyksessään Ukrainan yhtenäisyyttä.

– Viime talven lopulla Venäjä toi maahamme täysmittaisen sodan. Ja sen mukana kuolemaa, tuskaa ja pimettä. Aamulla 24. helmikuuta aurinko ei koskaan noussut. Aamunkoittoa ei koskaan tullut. Helmikuun 24. päivän aamuna alkoi pimeä yö, ja samaan aikaan heräämisemme alkoi. Meidän taistelumme, Zelenskyi sanoi jutun alla olevalla videolla.

– Pimeys ei pystynyt varjostamaan henkeämme, vapaudenkaipuutamme, rakkauttamme isänmaatamme kohtaan ja valmiutta puolustaa sitä. Olemme pitäneet valon sisällämme. Olemme voittaneet paniikin, pelon, riidat ja erimielisyydet. Olemme yhdistyneet. Miljoonista kipinöistä miljoonien ukrainalaisten sydämissä tuli yksi suuri kokko. Voimamme ja voittamattomuutemme karkaistuivat tässä tulessa. Tämä tuli ei antanut toivomme ja uskomme sammua, koko maailma näki tämän tulen, presidentti jatkoi.

Zelenskyin mukaan usko voittoon yhdistää ukrainalaisia.

– Olemme yhtä suurta perhettä, ukrainalaiset. Meillä on yksi iso koti, Ukraina. Meillä on yksi iso tavoite, voitto.

– Ne, jotka eivät ole enää kanssamme – jotka antoivat henkensä Ukrainan puolesta. Muistamme jokaista ja pyydämme Jumalaa antamaan rauhan heidän sieluilleen. Uskomme jokaiseen, joka jatkaa isänmaan puolustamista, ja pyydämme Jumalaa suojelua ja siunausta heille. Kaikella voimallamme taistelemme maamme puolesta ja pyydämme taivaallisten voimien apua. Sadoissa rukouksissa, joita esi-isämme sanoivat ennen taistelua, jotka auttavat sotilaitamme ja suojelevat heitä tänään.

Presidentti Zelenskyi päätti puheensa muinaiseen rukoukseen, jota kasakat lukivat ennen taistelua:

Minä puen ylleni Jeesuksen Kristuksen käärinliinan,

ihoni on rautainen kuori,

vereni on vahvaa kiveä, luuni on damaskiteräinen miekka.

Olen nopeampi kuin nuoli, valppaampi kuin haukka.

Haarniska on päälläni.

Herra on minussa.

Huomista varten.

Rauhallista aamunkoittoa varten.

Voiton takia.

Ukrainan puolesta.

President Zelenskyy finished his Easter speech with an ancient prayer that used to be read by the Cossacks before the battle. It gave me chills.

“I will put on the shroud of Christ,

my skin is an iron shell,

my blood is a strong ore, my bone is a damask sword,

I’m faster than… pic.twitter.com/b1ldtnMT2o

— Saint Javelin (@saintjavelin) April 16, 2023