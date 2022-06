”Voimat ehtyvät” – Sota on nyt kriittisessä vaiheessa

Itä-Ukrainassa on käyty rajuja taisteluita sen jälkeen, kun Venäjän asevoimat siirsi keväällä painopisteensä sinne. Donbassin taistelusta on tullut tykistön kaksintaistelu, joka aiheuttaa suuria uhreja molemmille osapuolille.

Yhdysvaltain hallinnon korkea-arvoisten virkailijoiden mukaan Venäjä saa todennäköisesti vallattua lisää alueita, mutta kumpikaan helmikuun alussa alkaneen laajamittaisen sodan osapuoli ei saa kokonaan haltuunsa Donbassia, joka koostuu Luhanskin ja Donetskin alueista, kertoo New York Times.

Tämä johtuu siitä, että hyökkäysvoiman puutteesta kärsivällä Venäjällä on vastassaan entistä kehittyneimmillä aseilla varustetut Ukrainan joukot. Venäjä on saanut vallattua lähes kokonaan Luhanskin alueen, mutta hyökkääjän eteneminen on ollut hidasta.

Samaan aikaan amerikkalaisten pitkän kantaman tykistöjärjestelmien saapumisen ja sotilaille annetun käyttökoulutuksen pitäisi auttaa Ukrainaa tulevissa taisteluissa, sanoo Yhdysvaltain puolustushaarakomentajien neuvoston puheenjohtaja, kenraali Mark A. Milley.

– Jos he käyttävät niitä oikealla ja tehokkaalla tavalla, niillä saadaan erittäin, erittäin hyvä vaikutus taistelukentällä, Milley toteaa.

USA:n puolustusministeriö Pentagonin mukaan tämä tarkoittaa sitä, että Venäjä ei välttämättä pysty valtamaan alueita samalla tavalla Donetskissa.

Amerikkalaisvirkailijat arvioivat Venäjän saavan pian haltuunsa koko Luhanskin alueen. Venäjä hyökkää rajusti Severodonetskin ja Lysytshanskin kaupungeissa ja niiden ympäristössä. Hyökkääjä käyttää tykistöä sekä niin sanottuja ”tyhmiä pommeja” ja muita ammuksia, jotka eivät hakeudu maaliin ja jotka epätarkkuudellaan aiheuttavat suurta tuhoa. Kaupunkien on arvioitu joutuvan hyökkääjään haltuun lähipäivinä.

Ukraina tarvitsee kehittyneitä asejärjestelmiä

Monien sotilasanalyytikoiden mukaan Venäjällä on tällä hetkellä etulyöntiasema, koska Ukrainalle luvattujen pitkän kantaman tykistöjärjestelmien toimittaminen on ollut hidasta. Ukrainalla ei ole tarpeeksi pitkän kantaman aseita vastatakseen kunnolla hyökkääjän etenemiseen. Maan presidentti Volodymyr Zelenskyi on toistuvasti pyytänyt länsimailta enemmän kehittyneitä asejärjestelmiä.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ilmoitti viime viikolla uudesta Ukrainalle annettavasta apu- ja asepaketista. Pentagonin virkailijat uskovat USA:n lupaamien tykistöjärjestelmien saapumisen tasapainottavan tilannetta ja muuttavan taistelun kulun Donetskissa.

Yhdysvaltain Euroopan joukkojen entisen komentaja, kenraaliluutnantti evp. Ben Hodges katsoo sodan kestävän todennäköisesti vielä monta kuukautta. Hän kuitenkin ennustaa, että Ukrainan joukot – lännen raskaan tykistön tukemina – hidastavat Venäjän etenemistä, ja hyökkääjän eteneminen alkaa tyrehtyä kesän lopulla.

– Sodassa koetellaan tahtoa, ja ukrainalaisilla on ylivoimainen tahto. Ukrainan logistisen tilanne paranee viikoittain, kun taas Venäjän logistinen tilanne heikkenee hitaasti, kenraali Hodges sanoo.

Analyytikoiden mukaan Venäjän asevoimat on suunniteltu siten, että laajalla tykistön käytöllä tuetaan lyhyitä, korkean intensiteetin operaatioita. Venäjän armeija ei ole valmistautunut jatkuvaan alueiden miehittämiseen tai sellaiseen Itä-Ukrainassa meneillään olevaan kulutussotaan, joka vaatii tappioita kärsineiden maajoukkojen rotaatiota ja täydentämistä.

– Tämä on kriittistä aikaa molemmille osapuolille, kertoo Venäjän asevoimien tuntija, CNA-ajatushautomon Venäjä-ohjelman johtaja Michael Kofman.

– Todennäköisesti seuraavien kahden kuukauden aikana molempien osapuolien voimat ehtyvät. Ukrainalla on pulaa varusteista ja ammuksista. Venäjä on jo menettänyt paljon taisteluvoimastaan, eikä sen joukot sovellu hyvin tämän mittakaavan jatkuvaan maasotaan.

Vahvistuksia etulinjaan

Analyytikot uskovat Venäjän jatkavan hidasta etenemistään ja lujittavan etulinjojaan Ukrainan vastahyökkäyksiä varten.

Viime päivinä kumpikaan osapuoli ei ole kyennyt saavuttamaan suuria läpimurtoja. Sekä Moskovan että Kiovan odotetaan pyrkivän tuomaan paljon vahvistuksia etulinjaan.

Osa riippumattomista analyytikoista katsoo, että Venäjän eteneminen voi pysähtyä Severodonetskiin. Toisaalta jotkut USA:n hallinnon asiantuntijat uskovat hyökkääjän voivan jatkaa etenemistään alueilla, joilla Ukrainan aikaisemmat vastahyökkäykset ovat onnistuneet.

Kofmanin mukaan rintamalinjojen siirtyminen edestakaisin voi jatkua kuukausien ja jopa vuosien ajan.

– Tämä todennäköisesti jatkuu, kun molemmat osapuolet käyvät kauppaa marginaaleilla.

– Tilanne tulee olemaan dynaaminen. Merkittäviä romahduksia tai suuria antautumisia ei todennäköisesti tapahdu.