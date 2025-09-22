Voimakas syysmyräkkä riepottelee, moni koti ilman sähköä

Syysmyräkkä on riepotellut maanantaina Suomea. Sääpalvelu Forecan mukaan voimakkaat tuulenpuuskat ovat aiheuttaneet sähkökatkoja varsinkin maan itäosissa.

Foreca on julkaissut viestipalvelu X:ssä kartan puuskatilanteesta maanantaihin kello 14 mennessä. Kartta on nähtävillä täältä.

Kartan perusteella kovia tuulenpuuskia on esiintynyt eri puolilla maata. Toistaiseksi pahin tilanne on maan itäosan lisäksi ollut rannikkoalueilla. Puuskien voimakkuudessa on kuitenkin suurta vaihtelua jopa maanosien sisällä. Pahimmillaan tuulenpuuskat ovat yltäneet lähes 28 metriin sekunnissa.

Myös Ilmatieteen laitos on antanut varoituksen voimakkaista tuulenpuuskista. Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan lounaistuuli on maanantaina paikoin vaarallisen voimakasta maan keskivaiheilla. Tuulivahinkoja syntyy erityisesti Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun maakunnissa, missä ajoittaiset puuskat puhaltavat kaikkein kovimmin.

Tuulen voimistumisen aiheuttaa ärhäkkä matalapaine, joka saapuu sunnuntain aikana Keski-Ruotsista Perämerelle ja jatkaa maanantaina Etelä-Lapin yli itään. Matalapaineeseen liittyy melko runsaita sateita erityisesti maan pohjoisosassa, mutta tuulen tuoma riski on selvästi suurempi.

– Lähes myrskyn voimakkuudella puhaltavat puuskat voivat tehdä pahaa jälkeä nyt, kun puissa on vielä lehdet ja maa on roudaton. Tilanne jatkuu niin pitkään ja niin laajalla alueella, että vahinkoa on odotettavissa monin paikoin, sanoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Heikki Sinisalo tiedotteessa.

Iltaa kohti tuuli vähitellen heikkenee lännestä alkaen maan etelä- ja keskiosassa.

– Pohjoisessa voimakkaat tuulet jatkuvat huomisen puolelle, Foreca ennustaa.