Voimakas lumimyräkkä iskee pian – lunta yli 30 senttiä

Tuoreen kuukausiennusteen mukaan tämän ja ensi viikon keskilämpötilat ovat Suomessa tavanomaista kylmempiä. Sateita tulee tällä viikolla keskimääräistä enemmän maan etelä- ja keskiosassa.

Viikon kuluessa lumisateet yleistyvät vähitellen. Loppuviikoksi ennusteet ovat väläytelleet jopa runsaita lumisateita etenkin maan etelä- ja keskiosaan.

Forecan mukaan Suomen säähän pitkään vaikuttanut korkeapaine näyttää viimein antavan periksi, mikä vie heikkotuulisen ja poutaisen pakkassään mennessään.

– Loppuviikolla Suomea lähestyy voimakas matalapaine, joka voi tuoda paikoin reilusti lunta puuskaisen tuulen kera. Matalapaineen tarkka reitti ja ajoitus ovat vielä vaihdelleet ennusteissa, mutta loppuviikon lumikertymät summattuna voivat olla paikoin yli 30 senttimetriä ihan etelässä asti, meteorologi Sara Salonen sanoo.

Mikäli ennustettu lumipyry toteutuu, heikentää se merkittävästi ajokeliä talvilomien menoliikenteessä loppuviikolla.

– Näillä näkymin lumisateet voisivat saapua perjantai-iltapäivänä etelärannikolle ja väistyä Suomen yltä vasta maanantain puolella itään, Salonen toteaa.

Lämpötilat laskevat hitaasti viikon aikana ennen loppuviikon matalapaineen saapumista.

– Viikon kylmimmät hetket ovat ennen loppuviikon matalapaineen saapumista, kun tuuli ei ole ehtinyt vielä voimistua ja pilvisyys vaihtelee. Etelässä voi olla öisin pakkasta selkeillä alueilla alimmillaan 15–20 astetta ja maan keski- ja pohjoisosassa 20–30 astetta. Vielä alkuviikolla pakkanen pysyttelee etelän pilvisillä alueilla öisinkin alle 10 asteessa, Salonen sanoo.

Uuden kuukausiennusteen mukaan Eurooppa jakautuu tällä viikolla lämpötilojen osalta tavanomaista lauhempaan Etelä-Eurooppaan ja tavanomaista kylmempään Pohjois-Eurooppaan. Sademäärät ovat ennusteen perusteella laajalti tavanomaista suurempia, mutta etenkin Euroopan pohjoisimmassa kolkassa suuremmilta sateilta vältytään.

Pitkän ajan säätilastojen mukaan keskimääräiset ylimmät lämpötilat ovat Suomessa helmikuun puolivälissä lounaisimmassa Suomessa 0–2 plusastetta ja muualla maan eteläosassa 0–4 pakkasastetta, maan keskiosassa 0–6 pakkasastetta ja pohjoisessa laajalti 4–8 pakkasastetta.