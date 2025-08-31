Voiko wc-pytyn kannesta saada taudin? Professori vastaa

Julkisia wc-tiloja käyttävät päivittäin sadat ihmiset, ja se herättää ymmärrettävästi kysymyksiä hygieniasta. Nyt kansanterveyden ja mikrobiologian professori Jill Roberts Etelä-Floridan yliopistosta avaa BBC:lle, voiko wc-pytyn kannesta saada taudin.

Robertsin vastaus kysymykseen on huojentava.

– Teoreettisesti [vastaus on] kyllä, mutta riski on häviävän pieni, Roberts tiivistää.

Professori huomauttaa, että useimmat bakteerit ja virukset eivät selviä kovinkaan pitkään kehon ulkopuolella. Erityisen huonosti ne selviävät kylmällä, kovalla alustalla – kuten wc-istuimella.

Esimerkiksi sukupuolitaudin tarttuminen edellyttäisi sarjaa erittäin epäonnisia sattumia. Edellisen käyttäjällä pitäisi olla sukupuolitauti ja hänen ruumiinnesteitään olisi pitänyt päätyä istuimelle vain hetkeä aikaisemmin. Tämän jälkeen nesteiden pitäisi vielä päätyä sukupuolielimiin esimerkiksi vessapaperin kautta.

Robertsin mukaan wc-hygieniaan on syytä kiinnittää huomiota, mutta näin epätodennäköisen tapahtumaketjun takia ei kannata menettää yöuniaan.

– Jos sukupuolitaudit leviäisivät wc-istuinten kautta, näkisimme niitä [tartuntoja] laajalti eri ikäryhmissä sekä ihmisissä, jotka eivät ole seksuaalisesti aktiivisia, Roberts toteaa.

Veren kautta leviävien tautien leviäminen olisi myös epätodennäköistä kahdesta syystä. Ensinnäkin, harva ihminen ylipäätään istuisi veriselle wc-istuimelle. Toisekseen, veren kautta leviävät taudit tarttuvat vain seksuaalisen kontaktin tai neulojen kautta.

Virtsatietulehduksen tarttuminen wc-istuimen kautta taas edellyttäisi niin suurta määrää ulostetta istuimella, että sellaiselle kukaan ei haluaisi istua.

Toisaalta jotkut virukset, kuten esimerkiksi papillomavirukset, ovat erittäin kestäviä. Niiden vahvan proteiinikuoren ansiosta ne voivat selvitä kehon ulkopuolella jopa viikon, ja ne ovat myös lähes immuuneja käsidesille.

Toisaalta papillomavirustartuntakin edellyttäisi, että genitaalialueen iho olisi rikkoutunut esimerkiksi haavan takia.

Todennäköisempi tapa sairastua on koskea wc-istuinta kädellä. Jos tämän jälkeen koskee esimerkiksi kasvojaan, voivat virukset ja bakteerit kulkeutua suun kautta kehoon.

– Vaara ei koske takamusta, vaan suuta käsien kautta, Roberts sanoo.

Tämänkään todennäköisyys ei ole kovin suuri, sillä useimpia wc-tiloja siivotaan säännöllisesti. Tutkimuksissa onkin havaittu, että koti-wc:t ovat useimmiten suurempia tautipesäkkeitä kuin julkiset wc:t.

Paras tapa välttää taudit onkin siis pestä kätensä ja käyttää käsidesiä.