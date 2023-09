Voiko oman kotinsa sumentaa Googlen kartoissa?

Googlen suositun Maps-karttapalveluun kuuluva Street View sisältää 360 asteen näkymiä lähes kaikkien kaupunkien ja maanteiden alueelta.

Vuonna 2007 Yhdysvalloissa aloitettu palvelu on laajentunut yli 80 valtioon, ja esimerkiksi Suomi on listattu ”kokonaan kartoitetuksi”. Google on ottanut kuvamateriaalin autoilla ja muun muassa kolmipyörillä.

Palvelulla on myös varjopuolensa. CNET:n mukaan kuvamateriaalia on hyödynnetty maailmalla moniin rikoksiin. Esimerkiksi murtovarkaat ovat voineet kartoittaa mahdollisia kohteitaan verkon kautta.

Oman kotinsa voi halutessaan sumentaa Google Mapsista. Toimenpide on tehtävä pöytäkoneella tai kannettavalla, sillä ominaisuus ei ole saatavilla iOS- tai Android-ohjelmassa.

Käyttäjä voi etsiä kuvan kodistaan katunäkymässä ja painaa oikeassa alakulmassa näkyvää ”ilmoita ongelmasta”-linkkiä. Kuvan päälle voi asettaa neliön siihen kohtaan, jonka haluaa sumentaa.

Lomakkeessa on ilmoitettava, koskeeko muutos kasvojen, kodin, auton rekisterikilven vai muun kohteen sumentamista. Siihen on myös kirjoitettava lisätietoja pyynnöstä.

Google voi olla ilmoittajaan tarvittaessa yhteydessä sähköpostitse. Käsittelyaikaa ei ilmoiteta.