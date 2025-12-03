Voiko ihminen nukkua liikaa?

Terveystalon työterveyshuollon erikoislääkäri ja unen asiantuntijalääkäri Sanna-Tuulia Mattila kumoaa Terveystalon blogissa harhaluulon, että suurempi määrä unta on aina hyvä asia.

Vaikka univaje aiheuttaa todistettavasti terveyshaittoja, myös liiallinen nukkuminen voi johtaa ongelmiin. Mattila huomauttaa, että tutkimusten mukaan pitkäaikainen runsas uni voi lisätä esimerkiksi sydän- ja verisuonitautien sekä diabeteksen riskiä.

− Masennus voi aiheuttaa liiallista nukkumista, mutta myös liiallinen uni voi pahentaa masennusoireita. Liiallinen nukkuminen voi lisätä myös fyysisiä vaivoja, kuten lihasjäykkyyttä ja selkäkipuja, pitkän paikallaolon seurauksena. Unen vaikutus terveyteen on niin kokonaisvaltaista, että sekä liian lyhyt että liian pitkä uni on yhdistetty lisääntyneeseen kuolleisuusriskiin, Mattila tiivistää.

Sopivan unen määrä vaihtelee yksilöllisesti. Normaalin aikuisen yöunen tarve vaihtelee 7–9 tunnin välillä.

Mattilan mukaan myös jotkut sairaudet voivat aiheuttaa lisääntynyttä unen tarvetta. Tällaisia sairauksia ovat esimerkiksi diabetes, kilpirauhasen vajaatoiminta tai muut perussairaudet.

– Monet sairaudet heikentävät myös unen laatua, ja kun unen laatu ei ole riittävän hyvää, uni ei virkistä, vaikka unen määrä kasvaa.

LUE MYÖS:

Tällainen ruokavalio vie ennenaikaiseen hautaan

Onko alkoholi sinulle ongelma? Seitsemän merkkiä paljastavat totuuden