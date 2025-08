Voiko dollarin arvo romahtaa? ”Mikään järjestelmä ei ole ikuinen”

Vielä tovi sitten olisi ollut vaikea kuvitella, että Yhdysvaltain dollari voisi menettää asemansa maailmankaupassa. Mutta Maailman kauppajärjestö, IMF, on varoittanut, että taala voisi menettää asemansa valuuttavarantona. Kulta ja öljy hinnoitellaan dollareissa.

Mitä jos dollari romahtaisi?

– Inflaatio tuntuisi yhdysvaltalaiskuluttajien lompakoissa voimakkaasti. Yhdysvalloissa vientituotteiden hinta kasvaisi voimakkaasti, Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen, ETLA:n ennustepäällikkö Päivi Puonti sanoo Verkkouutisille.

Muita seurauksia olisi se, että kansainvälinen kauppa hakisi muotoaan. Volatiliteetti kasvaisi. Valtiot pyrkisivät vakauttamaan rahojaan sitomalla sitä kultaan tai johonkin toiseen vakaaseen valuuttaan, kuten euroon tai Kiinan juaniin.

Yhdysvaltojen olisi vaikea saada lainalleen samaa korkoa kuin aiemmin. Sijoitusten arvo romahtaisi.

Uhkakuvista huolimatta Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto on pyrkinyt heikentämään dollaria. Se on sen julkilausuttu tavoite. Heikompi dollari helpottaisi Yhdysvaltain vientiä.

Mitä pitäisi tapahtua, jotta dollari romahtaisi?

– Yhdysvaltain dollarin romahdus vaatisi sitä, että usko Yhdysvaltain poliittiseen järjestelmään, dollariin ja finanssipolitiikkaan menetettäisiin. Se vaatisi dramaattista poliittista epävakautta, Puonti sanoo.

– Vaikka Yhdysvaltain poliittisella kentällä on aiempaa enemmän turbulenssia, niin skenaario on edelleen hyvin epätodennäköinen. Dollari on edelleen vahva ja sillä on tärkeä rooli kansainvälisessä kaupassa. Se on reservivaluutta ja valtiot ottavat velkaa dollareissa. Romahdus tarkoittaisi, että dollarin kysynnässä tapahtuisi pysyvä lasku.

Länsimaissa on totuttu siihen, että rahapolitiikasta huolehtii itsenäinen keskuspankki. Donald Trump on kyseenalaistanut keskuspankin itsenäisyyttä. Sekään tuskin riittäisi siihen, että dollari romahtaisi. Voimme olla muutoksen äärellä.

– Mikään järjestelmä ei ole ikuinen. Me olemme viimeaikoina länsimaissa vain tottuneet taloustieteilijöiden kannattamaan järjestelmään, jossa keskuspankit ovat itsenäisiä, mutta näin ei ole aina ole ollut.

Millainen ongelma Yhdysvaltain velka on?

Vaikka dollarin todellinen romahdus on epätodennäköinen, niin dollarin dramaattinen heikkeneminen voisi hankaloittaa sen asemaa maailman valuuttavarantona eli reservivaluuttana. Trump esikuntineen pyrkii heikentämään dollaria.

– Dollarin heikkeneminen parantaa Yhdysvaltojen viennin kilpailukykyä. Trumpin hallinto ei halua luopua dollarin roolista reservivaluuttana eikä se halua heikentää dollaria liiaksi, koska se tekisi tuonnista kalliimpaa, Puonti sanoo.

Trumpin hallinnon toimet ovat monella tapaa kuin nuoralla tanssia, jossa monet toimet vetävät eri suuntiin.

Euroalueen ja Yhdysvaltojen taloudet kasvoivat 2010-luvulle rinta rinnan. Molempien talouskasvu oli vahvaa. Sittemmin Yhdysvallat meni ohi ja karisti Euroopan taustapeilistään. Yhdysvaltojen uusi kasvu luotiin pitkälti velkarahalla.

Yhdysvallat ei ole ongelman kanssa yksin.

– Olemme puhuneet ongelmasta pitkään. Saman ongelman kanssa painivat suuri osa euroalueen maista ja Suomi, Kiina ja Japani, Päivi Puonti sanoo.

Velkaantuminen ei ole kuitenkaan Yhdysvalloille yhtä vaikea pala purtavaksi kuin Suomelle.

– Yhdysvallat on edelleen reservivaluutta ja sillä on erilaiset talouden rakenteet, ennustepäällikkö toteaa.

Toimialoista esimerkiksi palvelusektori on Yhdysvalloissa huomattavasti suurempi kuin Suomessa. Palvelusektorin katteet ovat paremmat esimerkiksi teollisuuteen verrattuna ja sen jälki myös bruttokansantuotteessa suurempi.

– Yhdysvallat on monessa suhteessa taloudellisesti omavarainen. Jos vertaamme Yhdysvaltain tilannetta Eurooppaan, niin Yhdysvallat pystyy hoitamaan velkaantumista helpommin verottamalla. Sen veroaste on huomattavasti matalammalla, joten se pystyy hoitamaan tarvittaessa velkaantumista sillä tavoin.

Puonti muistuttaa, että tullit voivat osaltaan auttaa myös taittamaan Yhdysvaltojen velkaantumista.

– Jos inflaatio kiihtyisi tullien takia, niin se myös osaltaan painaisi Yhdysvaltojen velkasuhdetta alaspäin.