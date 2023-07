Voiko armeija nousta kapinaan Venäjällä? Everstiluutnantti vastaa

Juhannusviikonloppuna yksityisen palkka-armeijan Wagner-sotilaat ylittivät rajan Ukrainasta ja lähtivät marssille Venäjän pääkaupunki Moskovaa kohti. Venäjän armeijan vähäinen vastarinta ja toimettomuus ovat herättäneet epäilyksiä siitä, että Venäjän kenraalikunnassakin olisi kapinallisia.

Ruotsin Sotakorkeakoulun opettaja, everstiluutnantti Johan Huovinen ei usko Dagens Nyheterin haastattelussa, että Venäjän armeija ryhtyisi kapinaan johtoaan vastaan.

– He eivät ole sellaisia, että he alkaisivat kapinoimaan. He ovat niin uskollisia järjestelmälle, hän arvioi.

Huovinen toteaa, että Venäjän pääesikunnan päällikkö Valeri Gerassimov saattaa joutua syrjään kapinan jälkimainingeissa. Myös hyökkäyssodan komentajana toiminut Sergei Surovik voi joutua Huovisen mukaan ”lomalle”.

Venäjän johtaja Vladimir Putinin nopeaan syrjäyttämiseen hän ei usko.

– Putin jatkaa virassa, kunnes hänelle löydetään vaihtoehto. Jos hänet vaihdetaan, hänen on saatava takuut. Kun Putin katoaa, katoavat kaikki muut hänen ympärillään olevat kasvot, Huovinen sanoo.

Itä-Euroopan tutkija Per Ekmanin mukaan Kremlin eliitti on kuitenkin huolissaan asemastaan.

– Yksi suurimmista uhkista hallinnolle on se, että armeija tai turvallisuusviranomaiset ovat passiivisia eivätkä toimi hallinnon puolustamiseksi vakavassa kriisissä, tai että nämä instituutiot voivat jopa edesauttaa vallitsevan hallinnon kaatumista. Siksi ei ole yllättävää, että Venäjän johto on huolissaan kuluneen viikon tapahtumista, Ekman sanoo DN:lle.