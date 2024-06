Voidaanko Joe Biden korvata uudella ehdokkaalla?

Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin heikko suoriutuminen televisioväittelyssä entistä presidentti Donald Trumpia vastaan on saanut Bidenin demokraatit paniikin partaalle. Nyt puolueen keskuudessa keskeisin kysymys on: voidaanko hälyttävästi ikääntyvä Biden vielä vaihtaa toiseen ehdokkaaseen? Asiasta kertoo The Economist.

CNN:n järjestämässä tämän vuoden ensimmäisessä presidentinvaalien väittelyssä istuva presidentti Biden, 81, vaikutti vaisulta, hauraalta ja jopa toimintakyvyttömältä. Hänen vierellään entinen presidentti Trump vaikutti korostuneen vahvalta ja energiseltä. Vaikka monet demokraatit Bidenin haluaisivat vaihtoon laittaa, liittyy tähän merkittäviä haasteita.

Tullakseen demokraattisen puolueen ehdokkaaksi, on halukkaan voitettava enemmistö edustajista demokraattien puoluekokouksessa. Tarvittava määrä on 1 968 ääntä ja presidentti Biden on jo kerännyt 3 894 ääntä, koska hän on käytännössä ollut ilman haastajia. Säännöt eivät salli tämän vaalin uusimista. Käytännössä siis vain Joe Biden itse voi tehdä päätöksen syrjään siirtymisestä. Ainakaan tällä hetkellä tämä ei vaikuta kovin todennäköiseltä.

Mikäli Biden kuitenkin päätyisi ehdokkuudesta luopumaan, muuttaisi tämä valintatavan täysin toiseksi. Jos yksi ehdokas ei onnistuisi saamaan ehdotonta enemmistöä edustajien äänestyksessä kuten nyt, kun Biden on kerännyt niin valtavan määrän ääniä, myös 700 ”superdelegaattia” (lähinnä entisiä puolueen johtohenkilöitä) saisivat antaa äänensä.

Puoluekokous palaisi siis vanhanaikaiseen toimintatapaansa: neljä päivää kulissien takana tapahtuvaa kädenvääntöä. Tällä olisi varmasti demokraatteja syvästi jakava vaikutus, eikä tästä seuraava epäyhtenäisyys olisi hyväksi vaalivuotena. Demokraattien kansallinen komitea, joka koostuu muutamasta sadasta puolueen toimijasta, päättäisi silloin, kenet asettaa ehdokkaaksi.

Korvaavista nimistä Bidenin suosikki on oma varapresidentti Kamala Harris. Hänet nähdään kuitenkin heikkona ehdokkaana. Vain kolmasosa amerikkalaisista uskoo, että Harris voittaisi Trumpin, Politicon ja Morning Consultin toukokuussa 2024 tekemän kyselyn mukaan.

Muita mahdollisia nimiä ovat muun muassa Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom ja Illinoisin kuvernööri J.B. Pritzker. Heidät nähdään taitavina ja kunnianhimoisina politikoina. Myös Kentuckyn kuvernööni Andy Beshear, Pennsylvanian Josh Shapiro tai Michiganin Gretchen Whitmer voisivat presidenttikisaan haluta. Bidenin hallinnon liikenneministeri Pete Buttigieg ja kauppaministeri Gina Raimondo ovat niin ikään esillä keskusteluissa. The Economist pitää myös Georgian senaattori Raphael Warnockia mahdollisena valintana.